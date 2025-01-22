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Еще три мазутных пятна выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Еще три мазутных пятна выявили в Крыму
Еще три мазутных пятна выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Еще три мазутных пятна выявили в Крыму
Два мазутных пятна выявлены на побережье Крыма, еще одно в море у берегов полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T11:38
2025-01-22T11:38
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
владимир константинов
крым
экология
новости крыма
природа
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Два мазутных пятна выявлены на побережье Крыма, еще одно в море у берегов полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.В частности, по его словам, два небольших пятна обнаружено на побережье Ленинского района в восточной части полуострова, одно - в морской акватории. В целом ситуацию с мазутным загрязнением на полуострове глава республиканского парламента назвал контролируемой.В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе 15 декабря.Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуСпасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и ПитераИз одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, владимир константинов, крым, экология, новости крыма, природа, черное море
Еще три мазутных пятна выявили в Крыму

В Крыму выявлены еще три мазутных пятна на берегу и в море - Константинов

11:38 22.01.2025
 
© РИА Новости КрымВ Керчи на набережной обнаружен мазут
В Керчи на набережной обнаружен мазут - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Два мазутных пятна выявлены на побережье Крыма, еще одно в море у берегов полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Сегодня у нас три небольших пятна. С ними работают и уже в течение дня они будут ликвидированы", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
В частности, по его словам, два небольших пятна обнаружено на побережье Ленинского района в восточной части полуострова, одно - в морской акватории. В целом ситуацию с мазутным загрязнением на полуострове глава республиканского парламента назвал контролируемой.
В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе 15 декабря.
Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовВладимир КонстантиновКрымЭкологияНовости КрымаПриродаЧерное море
 
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