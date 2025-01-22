https://crimea.ria.ru/20250122/esche-tri-mazutnykh-pyatna-vyyavili-v-krymu-1143561030.html

Еще три мазутных пятна выявили в Крыму

Еще три мазутных пятна выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Еще три мазутных пятна выявили в Крыму

Два мазутных пятна выявлены на побережье Крыма, еще одно в море у берегов полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T11:38

2025-01-22T11:38

2025-01-22T11:38

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

владимир константинов

крым

экология

новости крыма

природа

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0b/1143251237_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_15990631373494cbc91702843833a7a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Два мазутных пятна выявлены на побережье Крыма, еще одно в море у берегов полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.В частности, по его словам, два небольших пятна обнаружено на побережье Ленинского района в восточной части полуострова, одно - в морской акватории. В целом ситуацию с мазутным загрязнением на полуострове глава республиканского парламента назвал контролируемой.В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе 15 декабря.Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуСпасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и ПитераИз одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, владимир константинов, крым, экология, новости крыма, природа, черное море