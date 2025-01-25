https://crimea.ria.ru/20250125/iz-tankera-volgoneft-239-otkachali-ves-mazut-1143650756.html

Из танкера "Волгонефть-239" откачали весь мазут

Из танкера "Волгонефть-239" откачали весь мазут - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Из танкера "Волгонефть-239" откачали весь мазут

Специалисты Морспасслужбы раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239",... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T12:05

2025-01-25T12:05

2025-01-25T12:15

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

морспасслужба

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

виталий савельев

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Специалисты Морспасслужбы раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. Об этом заявил председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщает пресс-служба правительства РФ.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя и западного побережья Крыма. На полуострове в прибрежных районах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250125/26-sudov-obsleduyut-zatonuvshie-tankery-v-kerchenskom-prolive-1143648069.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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