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Из танкера "Волгонефть-239" откачали весь мазут - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Из танкера "Волгонефть-239" откачали весь мазут
Из танкера "Волгонефть-239" откачали весь мазут - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Из танкера "Волгонефть-239" откачали весь мазут
Специалисты Морспасслужбы раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239",... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T12:05
2025-01-25T12:15
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
морспасслужба
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
виталий савельев
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Специалисты Морспасслужбы раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. Об этом заявил председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщает пресс-служба правительства РФ.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя и западного побережья Крыма. На полуострове в прибрежных районах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, морспасслужба, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, виталий савельев, правительство россии
Из танкера "Волгонефть-239" откачали весь мазут

Откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" полностью завершена - Савельев

12:05 25.01.2025 (обновлено: 12:15 25.01.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайРаботы по откачке мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия
Работы по откачке мазута из кормовой части танкера Волгонефть-239 у мыса Панагия
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Специалисты Морспасслужбы раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. Об этом заявил председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщает пресс-служба правительства РФ.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя и западного побережья Крыма. На полуострове в прибрежных районах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовМорспасслужбаТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеВиталий СавельевПравительство России
 
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