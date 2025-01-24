В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера
В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера из-за разлива мазута
17:36 24.01.2025 (обновлено: 17:53 24.01.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута с пляжей Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Это необходимо для того, чтобы город получил помощь из федерального бюджета. Об этом сообщает МЧС России.
Решение принято на внеочередном заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
"По обращению губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева правкомиссия признала город территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе, от которой уже пострадали территории Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в пресс-релизе.
Это решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь Севастополю из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.
Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в регионе на данный момент ситуация остается стабильной.
"В Севастополе ситуация сейчас стабильная, новых значительных выбросов мазута не фиксируется, но мы продолжаем в ежедневном режиме работу по ликвидации мазутных пятен на береговой линии", - подчеркнул он в Telegram-канале.
К марту Роспотребнадзор проверит районы Крыма и Краснодарского края, пострадавшие от разлива нефтепродуктов.
Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что на восстановление черноморских пляжей Краснодарского края, пострадавших в результате разлива мазута, потребуется больше года – работы планируется завершить в мае 2026 года.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: