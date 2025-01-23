https://crimea.ria.ru/20250123/posle-chp-s-tankerami-neobkhodimo-vosstanovit-280-gektarov-plyazhey-1143603110.html

После ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжей

После ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжей - РИА Новости Крым, 23.01.2025

После ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжей

Свыше 280 гектаров пляжей необходимо восстановить на побережье Черного моря после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Об этом сообщил министр природных... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T17:41

2025-01-23T17:41

2025-01-23T17:46

новости

пляжи

пляжи крыма

владимир путин (политик)

александр козлов

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Свыше 280 гектаров пляжей необходимо восстановить на побережье Черного моря после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Об этом сообщил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ в режиме видеосвязи.Это почти в четыре раза больше, чем уже вывезли песка. Но, по его словам, эта цифра обусловлена тем, что ставится задача сделать пляж еще лучше, чем он был."Окончательные цифры площади восстановления можно будет называть после того, как прекратятся все выбросы мазута, и он будет убран с побережья", – отметил министр природных ресурсов РФ.Он также назвал приоритетные места для забора – три месторождения кварцевого песка около Анапы. Выбирали их по логистике, качеству песка и запасам.Также он сообщил, что краевые власти приступают к разработке документации на поэтапное восстановление побережья. Планируется создать инженерную защиту пляжей, чтобы берег не смывало.Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что на Кубани решается вопрос с восстановлением пляжей и дюн после уборки нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От мазута очистили свыше 300 километров берега Черного моряЕжедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моряРисков размытия берега из-за вывоза мазута в Крыму нет – власти

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, пляжи, пляжи крыма, владимир путин (политик), александр козлов , танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море