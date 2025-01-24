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Когда восстановят пострадавшие от мазута черноморские пляжи
Когда восстановят пострадавшие от мазута черноморские пляжи - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Когда восстановят пострадавшие от мазута черноморские пляжи
На восстановление черноморских пляжей Краснодарского края, пострадавших в результате разлива мазута, потребуется больше года – работы планируется завершить в... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T17:21
2025-01-24T17:21
2025-01-24T17:21
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
черное море
александр козлов
пляжи
экология
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. На восстановление черноморских пляжей Краснодарского края, пострадавших в результате разлива мазута, потребуется больше года – работы планируется завершить в мае 2026 года. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.Непосредственные работы начнутся в межсезонье и не помешают отдыхающим, отметил Козлов. Помимо отсыпки песчаного слоя, будет предусмотрена инженерная защита пляжей.Очищенный в ходе утилизации песок на пляжи возвращаться не будет, подчеркнул глава Минприроды. Для этого завезут 840 тысяч кубов нового песка, преимущественно с трех месторождений кварцевого песка Анапы. Это почти в четыре раза больше, чем было вывезено, но цифра обусловлена тем, что пляжи хотят сделать лучше, чем были.Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что на Кубани решается вопрос с восстановлением пляжей и дюн после уборки нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомВ Крыму за сутки очищено 185 километров берега Черного моряВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, александр козлов , пляжи, экология, краснодарский край
Когда восстановят пострадавшие от мазута черноморские пляжи
Пострадавшие от мазута Черноморские пляжи будут восстановлены в 2026 году – Минприроды