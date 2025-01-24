https://crimea.ria.ru/20250124/kogda-vosstanovyat-postradavshie-ot-mazuta-chernomorskie-plyazhi-1143629482.html

Когда восстановят пострадавшие от мазута черноморские пляжи

Когда восстановят пострадавшие от мазута черноморские пляжи - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Когда восстановят пострадавшие от мазута черноморские пляжи

На восстановление черноморских пляжей Краснодарского края, пострадавших в результате разлива мазута, потребуется больше года – работы планируется завершить в... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T17:21

2025-01-24T17:21

2025-01-24T17:21

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

александр козлов

пляжи

экология

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. На восстановление черноморских пляжей Краснодарского края, пострадавших в результате разлива мазута, потребуется больше года – работы планируется завершить в мае 2026 года. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.Непосредственные работы начнутся в межсезонье и не помешают отдыхающим, отметил Козлов. Помимо отсыпки песчаного слоя, будет предусмотрена инженерная защита пляжей.Очищенный в ходе утилизации песок на пляжи возвращаться не будет, подчеркнул глава Минприроды. Для этого завезут 840 тысяч кубов нового песка, преимущественно с трех месторождений кварцевого песка Анапы. Это почти в четыре раза больше, чем было вывезено, но цифра обусловлена тем, что пляжи хотят сделать лучше, чем были.Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что на Кубани решается вопрос с восстановлением пляжей и дюн после уборки нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомВ Крыму за сутки очищено 185 километров берега Черного моряВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов

черное море

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, александр козлов , пляжи, экология, краснодарский край