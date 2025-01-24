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Роспотребнадзор проверил рыбу в Черном море - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Роспотребнадзор проверил рыбу в Черном море
Роспотребнадзор проверил рыбу в Черном море - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Роспотребнадзор проверил рыбу в Черном море
Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль добытой в Черном море рыбной продукции на наличие опасных веществ после разлива мазута в Керченском проливе. Об... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T14:29
2025-01-24T14:29
новости
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль добытой в Черном море рыбной продукции на наличие опасных веществ после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщили в официальном канале ведомства. По данным Роспотребнадзора, несоответствия гигиеническим нормативам нет.Как сообщалось, к 1 марта Роспотребнадзор проверит районы Крыма и Краснодарского края, пострадавшие от разлива нефтепродуктов. Всего с начала работ Роспотребнадзор провел больше четырех тысяч исследований атмосферного воздуха и свыше 500 - морской воды, а также около тысячи проб почвы. По данным ведомства, несоответствия гигиеническим нормативам не обнаружены.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за сутки очищено 185 километров берега Черного моряЗапущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном мореСледы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи
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новости, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, роспотребнадзор
Роспотребнадзор проверил рыбу в Черном море

Рыба в Черном море не пострадала от мазута - данные Роспотребнадзора

14:29 24.01.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль добытой в Черном море рыбной продукции на наличие опасных веществ после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщили в официальном канале ведомства.
"Контроль потенциально опасных веществ, в частности нефтепродуктов продолжается. К настоящему моменту проведено 555 исследований рыбы и рыбной продукции", – говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, несоответствия гигиеническим нормативам нет.
Как сообщалось, к 1 марта Роспотребнадзор проверит районы Крыма и Краснодарского края, пострадавшие от разлива нефтепродуктов.
Всего с начала работ Роспотребнадзор провел больше четырех тысяч исследований атмосферного воздуха и свыше 500 - морской воды, а также около тысячи проб почвы. По данным ведомства, несоответствия гигиеническим нормативам не обнаружены.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
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НовостиРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореРоспотребнадзор
 
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