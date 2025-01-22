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Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи
Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи
Следы нефтепродуктов обнаружены на побережье в Керчи. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T14:59
2025-01-22T14:59
керчь
олег каторгин
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Следы нефтепродуктов обнаружены на побережье в Керчи. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Каторгин.По информации Каторгина, протяженность загрязнения береговой линии в районе морвокзала составила около 100 метров. Территорию убирают шесть человек и две единицы техники. Вывезено семь мешков с отходами.Также загрязненные участки выявлены в районе поселка Подмаячное. К уборке подключились 20 человек (сотрудников МЧС и администрации) и четыре единицы техники."В ходе работы было очищено 900 метров берега. Собрано 105 мешков загрязненной песчаной смеси", - уточнил Каторгин.Ранее в среду глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что два мазутных пятна выявлены на побережье Крыма, еще одно в море у берегов полуострова.В Крыму, Севастополе и на Кубани продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, который произошел из-за крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря.Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного мазутом грунта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рисков размытия берега из-за вывоза мазута в Крыму нет – властиКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты пробКак разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в Крыму
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РИА Новости Крым
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керчь, олег каторгин, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, новости крыма, крым, черное море
Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи

В Керчи выявлены новые выбросы мазута в районе морвокзала и поселка Подмаячное

14:59 22.01.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаУборка мест загрязнения нефтепродуктами в Керчи
Уборка мест загрязнения нефтепродуктами в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Следы нефтепродуктов обнаружены на побережье в Керчи. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Каторгин.
"Незначительный выброс содержащих фракции мазута зафиксирован в районе морвокзала и в районе поселка Подмаячное", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Каторгина, протяженность загрязнения береговой линии в районе морвокзала составила около 100 метров. Территорию убирают шесть человек и две единицы техники. Вывезено семь мешков с отходами.
Также загрязненные участки выявлены в районе поселка Подмаячное. К уборке подключились 20 человек (сотрудников МЧС и администрации) и четыре единицы техники.
"В ходе работы было очищено 900 метров берега. Собрано 105 мешков загрязненной песчаной смеси", - уточнил Каторгин.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаУборка мест загрязнения нефтепродуктами в Керчи
Уборка мест загрязнения нефтепродуктами в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Уборка мест загрязнения нефтепродуктами в Керчи
Ранее в среду глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что два мазутных пятна выявлены на побережье Крыма, еще одно в море у берегов полуострова.
В Крыму, Севастополе и на Кубани продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, который произошел из-за крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря.
Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного мазутом грунта.
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КерчьОлег КаторгинРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореНовости КрымаКрымЧерное море
 
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