Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи
В Керчи выявлены новые выбросы мазута в районе морвокзала и поселка Подмаячное
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаУборка мест загрязнения нефтепродуктами в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Следы нефтепродуктов обнаружены на побережье в Керчи. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Каторгин.
"Незначительный выброс содержащих фракции мазута зафиксирован в районе морвокзала и в районе поселка Подмаячное", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Каторгина, протяженность загрязнения береговой линии в районе морвокзала составила около 100 метров. Территорию убирают шесть человек и две единицы техники. Вывезено семь мешков с отходами.
Также загрязненные участки выявлены в районе поселка Подмаячное. К уборке подключились 20 человек (сотрудников МЧС и администрации) и четыре единицы техники.
"В ходе работы было очищено 900 метров берега. Собрано 105 мешков загрязненной песчаной смеси", - уточнил Каторгин.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаУборка мест загрязнения нефтепродуктами в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Уборка мест загрязнения нефтепродуктами в Керчи
Ранее в среду глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что два мазутных пятна выявлены на побережье Крыма, еще одно в море у берегов полуострова.
В Крыму, Севастополе и на Кубани продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, который произошел из-за крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря.
Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного мазутом грунта.
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