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В Крыму за сутки очищено 185 километров берега Черного моря - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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В Крыму за сутки очищено 185 километров берега Черного моря
В Крыму за сутки очищено 185 километров берега Черного моря - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Крыму за сутки очищено 185 километров берега Черного моря
После крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае спасатели и волонтеры очистили от нефтепродуктов уже больше 300... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T10:15
2025-01-24T10:58
крым
севастополь
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости крыма
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. После крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае спасатели и волонтеры очистили от нефтепродуктов уже больше 300 километров побережья. О ситуации на утро пятницы сообщает МЧС России.По информации профильного ведомства, в акватории Черного моря за сутки очищено почти 185 километров берега.В Севастополе, по данным МЧС, собрано уже порядка 404 тонн. Специалисты обследуют береговую линию между поселками Ласпи и Андреевка. С побережья Краснодарского края вывезено свыше 172 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, на временную площадку – более 133 тысяч.После крушения танкеров в акватории Черного моря обследовали уже более трех тысяч квадратных километров. Водолазы, применяя подводных роботов, обследуют затонувшие части танкеров и морское дно.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном мореПосле ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжейВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости крыма, краснодарский край
В Крыму за сутки очищено 185 километров берега Черного моря

В Крыму и на Кубани от мазута очистили больше 300 километров побережья – МЧС

10:15 24.01.2025 (обновлено: 10:58 24.01.2025)
 
© МЧС РоссииВодолазы МЧС России обследуют акваторию Черного моря в зоне ЧС
Водолазы МЧС России обследуют акваторию Черного моря в зоне ЧС
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. После крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае спасатели и волонтеры очистили от нефтепродуктов уже больше 300 километров побережья. О ситуации на утро пятницы сообщает МЧС России.
По информации профильного ведомства, в акватории Черного моря за сутки очищено почти 185 километров берега.
"От Керчи до села Портовое обследовано почти 525 километров берега, вывезено более 505 тонн загрязнённого нефтепродуктами песка и грунта. Всего за время работ вывезено более 504 тонн. К ликвидации ЧС привлечены порядка пяти тысяч человек", -уточнили в пресс-службе.
В Севастополе, по данным МЧС, собрано уже порядка 404 тонн. Специалисты обследуют береговую линию между поселками Ласпи и Андреевка. С побережья Краснодарского края вывезено свыше 172 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, на временную площадку – более 133 тысяч.
После крушения танкеров в акватории Черного моря обследовали уже более трех тысяч квадратных километров. Водолазы, применяя подводных роботов, обследуют затонувшие части танкеров и морское дно.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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КрымСевастопольРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовости КрымаКраснодарский край
 
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