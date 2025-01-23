https://crimea.ria.ru/20250123/v-chernom-more-posle-razliva-mazuta-naydeny-49-pogibshikh-delfinov-1143603672.html

В Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов

В Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов - РИА Новости Крым, 23.01.2025

В Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов

После крушения танкеров с мазутом в Черном море на данный момент обнаружены 49 погибших дельфинов, причины гибели животных еще предстоит установить. Об этом... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T17:52

2025-01-23T17:52

2025-01-23T17:52

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. После крушения танкеров с мазутом в Черном море на данный момент обнаружены 49 погибших дельфинов, причины гибели животных еще предстоит установить. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. По словам министра, ученые создали специальную межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом, в нее входят специалисты Российской академии наук, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, а также Московского зоопарка. Глава ведомства добавил, что окончательные оценки ущерба животному миру и природным экосистемам можно будет назвать только после ликвидации всех выбросов мазута. Росприроднадзор рассчитывает ущерб на основе данных о фактическом загрязнении окружающей среды, а региональные власти - по количеству и видовому составу животного мира, который пострадал, пояснил он. Козлов также сообщил, что Росприроднадзор в течение трех месяцев подсчитает ущерб природе от разлива мазута и выставит его в суде виновникам аварии.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном мореКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты пробКак разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в Крыму

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, дельфины , экология, новости, александр козлов , минприроды рф