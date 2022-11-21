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Путин подписал закон о статусе ветеранов для добровольцев-участников СВО - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Путин подписал закон о статусе ветеранов для добровольцев-участников СВО
Путин подписал закон о статусе ветеранов для добровольцев-участников СВО - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Путин подписал закон о статусе ветеранов для добровольцев-участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, поступивших в добровольческие формирования и содействующих выполнению РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T16:09
2022-11-21T16:09
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, поступивших в добровольческие формирования и содействующих выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает статус ветерана гражданам, которые вступили в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования. Также отныне законодательно установлен статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами из-за полученных в ходе спецоперации ранений.Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца таким лицам устанавливается правительством России.
https://crimea.ria.ru/20221107/trudovoy-dogovor-mozhno-rastorgnut-pri-mobilizatsii-vladeltsa-ip--ukaz-1125267794.html
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, владимир путин (политик), общество
Путин подписал закон о статусе ветеранов для добровольцев-участников СВО

Путин наделил добровольцев-участников СВО статусом ветеранов боевых действий

16:09 21.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, поступивших в добровольческие формирования и содействующих выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает статус ветерана гражданам, которые вступили в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования. Также отныне законодательно установлен статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами из-за полученных в ходе спецоперации ранений.
Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца таким лицам устанавливается правительством России.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Частичная мобилизацияВладимир Путин (политик)Общество
 
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