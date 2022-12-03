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В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО - РИА Новости Крым, 03.12.2022
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В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО
В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО - РИА Новости Крым, 03.12.2022
В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО
В конце декабря в Севастополе начнется прием документов на получение льгот для участников СВО и их семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T16:03
2022-12-03T16:04
севастополь
специальная военная операция рф на украине
соцзащита
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В конце декабря в Севастополе начнется прием документов на получение льгот для участников СВО и их семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.С 12 декабря вступит в силу закон о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. По информации губернатора, за льготами они смогут обратиться в конце декабря. К этому времени в учреждениях Севастополя разработают и примут все необходимые порядки, позволяющие реализовать новый закон.До этого времени севастопольцы могут обращаться к специалистам за разъяснениями по вопросу получения дополнительных льгот. Уже сейчас можно получить консультацию по всем статьям закона в рабочее время по телефону: + 7 8692 53-75-99, уточнил губернатор.Закон о дополнительной соцподдержке участникам СВО и их семьям был принят Заксобранием Севастополя 29 ноября. Документом предусматривается 12 видов мер поддержки.
https://crimea.ria.ru/20221119/kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-svo-1125449047.html
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севастополь, специальная военная операция рф на украине, соцзащита, михаил развожаев
В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО

В Севастополе начнется прием документов на получение льгот для участников СВО и их семей

16:03 03.12.2022 (обновлено: 16:04 03.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине.
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В конце декабря в Севастополе начнется прием документов на получение льгот для участников СВО и их семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
С 12 декабря вступит в силу закон о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. По информации губернатора, за льготами они смогут обратиться в конце декабря. К этому времени в учреждениях Севастополя разработают и примут все необходимые порядки, позволяющие реализовать новый закон.

"Ориентировочно, с 20-22 декабря можно будет уже приходить с подготовленным пакетом документов для оформления. С нового года полагающиеся по закону льготы уже будут действовать. Также с нового года начнется прием документов на получение бесплатных земельных участков", — сказал Развожаев в эфире правительственного канала.

До этого времени севастопольцы могут обращаться к специалистам за разъяснениями по вопросу получения дополнительных льгот. Уже сейчас можно получить консультацию по всем статьям закона в рабочее время по телефону: + 7 8692 53-75-99, уточнил губернатор.
Закон о дополнительной соцподдержке участникам СВО и их семьям был принят Заксобранием Севастополя 29 ноября. Документом предусматривается 12 видов мер поддержки.
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