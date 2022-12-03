https://crimea.ria.ru/20221203/v-sevastopole-nachnetsya-priem-dokumentov-na-lgoty-dlya-uchastnikov-svo--1125664957.html

В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО

В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО - РИА Новости Крым, 03.12.2022

В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО

В конце декабря в Севастополе начнется прием документов на получение льгот для участников СВО и их семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T16:03

2022-12-03T16:03

2022-12-03T16:04

севастополь

специальная военная операция рф на украине

соцзащита

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В конце декабря в Севастополе начнется прием документов на получение льгот для участников СВО и их семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.С 12 декабря вступит в силу закон о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. По информации губернатора, за льготами они смогут обратиться в конце декабря. К этому времени в учреждениях Севастополя разработают и примут все необходимые порядки, позволяющие реализовать новый закон.До этого времени севастопольцы могут обращаться к специалистам за разъяснениями по вопросу получения дополнительных льгот. Уже сейчас можно получить консультацию по всем статьям закона в рабочее время по телефону: + 7 8692 53-75-99, уточнил губернатор.Закон о дополнительной соцподдержке участникам СВО и их семьям был принят Заксобранием Севастополя 29 ноября. Документом предусматривается 12 видов мер поддержки.

https://crimea.ria.ru/20221119/kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-svo-1125449047.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, специальная военная операция рф на украине, соцзащита, михаил развожаев