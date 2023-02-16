https://crimea.ria.ru/20230216/putin-poobeschal-rassmotret-vopros-podderzhki-boytsov-iz-chvk-1127029183.html
Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК
Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК
В правительстве рассмотрят вопрос о поддержке добровольцев-участников спецоперации, в том числе из частных военных компаний. Об этом сообщил президент России... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T17:52
2023-02-16T17:52
2023-02-16T17:56
владимир путин (политик)
сво
украина
чвк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125742566_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_7eb7f0f515a90ca9b5df6fa3d079c64e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. В правительстве рассмотрят вопрос о поддержке добровольцев-участников спецоперации, в том числе из частных военных компаний. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой.Омбудсмен затронула вопрос поддержки и обеспечения соцгарантиями участников спецоперации от ЧВК. Она отметила, что бойцы этих компаний не имеют соцгарантий и той поддержки, на которые могут рассчитывать семьи военнослужащих, и обратилась к лидеру страны с просьбой уравнять их.Также он заявил, что касательно гарантий по имеющимся в стране "социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации"."И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны", - сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защитить права российских военных и их семейВ Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации в РоссииКакие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125742566_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_0c6c1a58a036b6d6db1ef08748e6af8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), сво, украина, чвк, россия
Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК
Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК
17:52 16.02.2023 (обновлено: 17:56 16.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. В правительстве рассмотрят вопрос о поддержке добровольцев-участников спецоперации, в том числе из частных военных компаний. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой.
Омбудсмен затронула вопрос поддержки и обеспечения соцгарантиями участников спецоперации от ЧВК. Она отметила, что бойцы этих компаний не имеют соцгарантий и той поддержки, на которые могут рассчитывать семьи военнослужащих, и обратилась к лидеру страны с просьбой уравнять их.
"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", - цитирует президента РИА Новости.
Также он заявил, что касательно гарантий по имеющимся в стране "социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации".
"И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны", - сказал президент.
Читайте также на РИА Новости Крым: