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Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК
Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК
В правительстве рассмотрят вопрос о поддержке добровольцев-участников спецоперации, в том числе из частных военных компаний. Об этом сообщил президент России... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T17:52
2023-02-16T17:56
владимир путин (политик)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. В правительстве рассмотрят вопрос о поддержке добровольцев-участников спецоперации, в том числе из частных военных компаний. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой.Омбудсмен затронула вопрос поддержки и обеспечения соцгарантиями участников спецоперации от ЧВК. Она отметила, что бойцы этих компаний не имеют соцгарантий и той поддержки, на которые могут рассчитывать семьи военнослужащих, и обратилась к лидеру страны с просьбой уравнять их.Также он заявил, что касательно гарантий по имеющимся в стране "социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации"."И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны", - сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защитить права российских военных и их семейВ Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации в РоссииКакие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда
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владимир путин (политик), сво, украина, чвк, россия
Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК

Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК

17:52 16.02.2023 (обновлено: 17:56 16.02.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. В правительстве рассмотрят вопрос о поддержке добровольцев-участников спецоперации, в том числе из частных военных компаний. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой.
Омбудсмен затронула вопрос поддержки и обеспечения соцгарантиями участников спецоперации от ЧВК. Она отметила, что бойцы этих компаний не имеют соцгарантий и той поддержки, на которые могут рассчитывать семьи военнослужащих, и обратилась к лидеру страны с просьбой уравнять их.
"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", - цитирует президента РИА Новости.
Также он заявил, что касательно гарантий по имеющимся в стране "социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации".
"И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны", - сказал президент.
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