https://crimea.ria.ru/20230216/putin-poobeschal-rassmotret-vopros-podderzhki-boytsov-iz-chvk-1127029183.html

Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК

Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВК

В правительстве рассмотрят вопрос о поддержке добровольцев-участников спецоперации, в том числе из частных военных компаний. Об этом сообщил президент России... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T17:52

2023-02-16T17:52

2023-02-16T17:56

владимир путин (политик)

сво

украина

чвк

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. В правительстве рассмотрят вопрос о поддержке добровольцев-участников спецоперации, в том числе из частных военных компаний. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой.Омбудсмен затронула вопрос поддержки и обеспечения соцгарантиями участников спецоперации от ЧВК. Она отметила, что бойцы этих компаний не имеют соцгарантий и той поддержки, на которые могут рассчитывать семьи военнослужащих, и обратилась к лидеру страны с просьбой уравнять их.Также он заявил, что касательно гарантий по имеющимся в стране "социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации"."И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны", - сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защитить права российских военных и их семейВ Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации в РоссииКакие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, украина, чвк, россия