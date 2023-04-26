https://crimea.ria.ru/20230426/poka-vlast-molchala-biznesmeny-sevastopolya-sekonomili-na-reklame-20-mln-1128375481.html

Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн

Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн

В Севастополе бизнесмены при молчаливом невмешательстве властей сэкономили на наружной рекламе товаров и услуг свыше 20 млн рублей. Выяснилось, что в городе... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T14:31

2023-04-26T14:31

2023-04-26T14:32

севастополь

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе бизнесмены при молчаливом невмешательстве властей сэкономили на наружной рекламе товаров и услуг свыше 20 млн рублей. Выяснилось, что в городе установлено сотни незаконных рекламных конструкций. Делом занялась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Прокурорская проверка показала, что и в 2022-м, и в минувшие месяцы 2023 года рекламные конструкции в Севастополе устанавливались и использовались незаконно – разрешительные документы на их эксплуатацию отсутствовали. Профильные департаменты на происходящее, по информации ведомства, никак не реагировали.Только по итогам 2022 года прокуроры выявили более 250 таких незаконных рекламных объектов, установленных индивидуальными предпринимателями и компаниями. Теперь полиция составила столько же административных протоколов в отношении виновных. Ряд документов уже рассмотрен, и виновные привлечены к ответственности по решению Арбитражного суда Севастополя.Там же сейчас и два иска от департамента архитектуры и градостроительства, направленные по требованию прокуратуры. Речь идет об ущербе бюджету города более чем на 20 млн рублей."Направлены два исковых заявления о взыскании с юридического лица и индивидуального предпринимателя неосновательного обогащения за размещение рекламных конструкций в отсутствие договоров и без осуществления платы за пользование имуществом города на общую сумму 20,6 млн рублей", – уточнили в надзорном ведомстве.По результатам проверок прокуратура внесла представления в правительство Севастополя и департамент городского хозяйства об устранении нарушений законодательства. На сегодняшний день, по сведениям прокуратуры, демонтировано 89 незаконных рекламных борда, и работа продолжается."Правительством Севастополя утверждена актуализированная схема установки рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности города, которой предусмотрено 110 мест, для дальнейшего проведения конкурсных процедур и заключения договоров на размещение на законных основаниях", – заключили в ведомстве.Ранее депутат севастопольского парламента Роман Кияшко в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым о целесообразности рекламировать вино на билбордах у дорог сообщил, что в Севастополе с наружной рекламой "полнейший беспредел". Читайте также на РИА новости Крым:Милонов высказался о запрете рекламы на "иностранщине"В Симферополе продолжают бороться с незаконными конструкциямиИностранные вывески: менять нельзя оставить

https://crimea.ria.ru/20221103/v-kosmose-mozhet-poyavitsya-reklama-1125224952.html

https://crimea.ria.ru/20220610/prokuratura-vyyavila-bezzakonie-i-khaos-v-naruzhnoy-reklame-v-sevastopole-1123502576.html

севастополь

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