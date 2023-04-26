Рейтинг@Mail.ru
Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230426/poka-vlast-molchala-biznesmeny-sevastopolya-sekonomili-na-reklame-20-mln-1128375481.html
Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн
Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн
В Севастополе бизнесмены при молчаливом невмешательстве властей сэкономили на наружной рекламе товаров и услуг свыше 20 млн рублей. Выяснилось, что в городе... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T14:31
2023-04-26T14:32
севастополь
прокуратура города севастополя
правительство севастополя
происшествия
экономика
бюджет севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/13/1117631386_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1ebb67846d9cdbc1ff2a7f30d28d4fbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе бизнесмены при молчаливом невмешательстве властей сэкономили на наружной рекламе товаров и услуг свыше 20 млн рублей. Выяснилось, что в городе установлено сотни незаконных рекламных конструкций. Делом занялась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Прокурорская проверка показала, что и в 2022-м, и в минувшие месяцы 2023 года рекламные конструкции в Севастополе устанавливались и использовались незаконно – разрешительные документы на их эксплуатацию отсутствовали. Профильные департаменты на происходящее, по информации ведомства, никак не реагировали.Только по итогам 2022 года прокуроры выявили более 250 таких незаконных рекламных объектов, установленных индивидуальными предпринимателями и компаниями. Теперь полиция составила столько же административных протоколов в отношении виновных. Ряд документов уже рассмотрен, и виновные привлечены к ответственности по решению Арбитражного суда Севастополя.Там же сейчас и два иска от департамента архитектуры и градостроительства, направленные по требованию прокуратуры. Речь идет об ущербе бюджету города более чем на 20 млн рублей."Направлены два исковых заявления о взыскании с юридического лица и индивидуального предпринимателя неосновательного обогащения за размещение рекламных конструкций в отсутствие договоров и без осуществления платы за пользование имуществом города на общую сумму 20,6 млн рублей", – уточнили в надзорном ведомстве.По результатам проверок прокуратура внесла представления в правительство Севастополя и департамент городского хозяйства об устранении нарушений законодательства. На сегодняшний день, по сведениям прокуратуры, демонтировано 89 незаконных рекламных борда, и работа продолжается."Правительством Севастополя утверждена актуализированная схема установки рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности города, которой предусмотрено 110 мест, для дальнейшего проведения конкурсных процедур и заключения договоров на размещение на законных основаниях", – заключили в ведомстве.Ранее депутат севастопольского парламента Роман Кияшко в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым о целесообразности рекламировать вино на билбордах у дорог сообщил, что в Севастополе с наружной рекламой "полнейший беспредел". Читайте также на РИА новости Крым:Милонов высказался о запрете рекламы на "иностранщине"В Симферополе продолжают бороться с незаконными конструкциямиИностранные вывески: менять нельзя оставить
https://crimea.ria.ru/20221103/v-kosmose-mozhet-poyavitsya-reklama-1125224952.html
https://crimea.ria.ru/20220610/prokuratura-vyyavila-bezzakonie-i-khaos-v-naruzhnoy-reklame-v-sevastopole-1123502576.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/13/1117631386_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b04597cebe593147bc846b17db1a7e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, прокуратура города севастополя, правительство севастополя, происшествия, экономика, бюджет севастополя, новости крыма
Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн

В Севастополе бизнесмены на рекламе утаили от бюджета более 20 млн рублей

14:31 26.04.2023 (обновлено: 14:32 26.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе бизнесмены при молчаливом невмешательстве властей сэкономили на наружной рекламе товаров и услуг свыше 20 млн рублей. Выяснилось, что в городе установлено сотни незаконных рекламных конструкций. Делом занялась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокурорская проверка показала, что и в 2022-м, и в минувшие месяцы 2023 года рекламные конструкции в Севастополе устанавливались и использовались незаконно – разрешительные документы на их эксплуатацию отсутствовали. Профильные департаменты на происходящее, по информации ведомства, никак не реагировали.
"Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя не проводились аукционы по продаже прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Департаментом городского хозяйства не принимались достаточные меры по их выявлению и демонтажу", – рассказали в прокуратуре.
Международная космическая станция (МКС) в полете - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября 2022, 21:37
В космосе может появиться реклама
Только по итогам 2022 года прокуроры выявили более 250 таких незаконных рекламных объектов, установленных индивидуальными предпринимателями и компаниями. Теперь полиция составила столько же административных протоколов в отношении виновных. Ряд документов уже рассмотрен, и виновные привлечены к ответственности по решению Арбитражного суда Севастополя.
Там же сейчас и два иска от департамента архитектуры и градостроительства, направленные по требованию прокуратуры. Речь идет об ущербе бюджету города более чем на 20 млн рублей.
"Направлены два исковых заявления о взыскании с юридического лица и индивидуального предпринимателя неосновательного обогащения за размещение рекламных конструкций в отсутствие договоров и без осуществления платы за пользование имуществом города на общую сумму 20,6 млн рублей", – уточнили в надзорном ведомстве.
По результатам проверок прокуратура внесла представления в правительство Севастополя и департамент городского хозяйства об устранении нарушений законодательства. На сегодняшний день, по сведениям прокуратуры, демонтировано 89 незаконных рекламных борда, и работа продолжается.
Прокуратура Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня 2022, 12:32
Прокуратура выявила беззаконие и хаос в наружной рекламе в Севастополе
"Правительством Севастополя утверждена актуализированная схема установки рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности города, которой предусмотрено 110 мест, для дальнейшего проведения конкурсных процедур и заключения договоров на размещение на законных основаниях", – заключили в ведомстве.
Ранее депутат севастопольского парламента Роман Кияшко в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым о целесообразности рекламировать вино на билбордах у дорог сообщил, что в Севастополе с наружной рекламой "полнейший беспредел".
Читайте также на РИА новости Крым:
Милонов высказался о запрете рекламы на "иностранщине"
В Симферополе продолжают бороться с незаконными конструкциями
Иностранные вывески: менять нельзя оставить
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяПравительство СевастополяПроисшествияЭкономикаБюджет СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн
14:18Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля
14:07Ополченцев Донбасса приравняли к ветеранам боевых действий
13:54Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК
13:02Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ
12:53ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
12:47Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ
12:35Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"
12:17На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор
12:07Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм
11:52Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными
11:41Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно
11:35COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевших
11:14Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит
10:43Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения
10:09Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа
09:53Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского
09:34Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму
09:10В Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделку
08:59За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнение
Лента новостейМолния