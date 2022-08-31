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В Крыму оценили инициативу рекламировать вино на стадионах и у дорог - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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В Крыму оценили инициативу рекламировать вино на стадионах и у дорог
В Крыму оценили инициативу рекламировать вино на стадионах и у дорог - РИА Новости Крым, 31.08.2022
В Крыму оценили инициативу рекламировать вино на стадионах и у дорог
Виноделы Крыма и Севастополя и представители власти оценили законодательную инициативу, которая разрешает рекламировать отечественное вино на билбордах, а также РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T14:57
2022-08-31T14:57
сельское хозяйство
крым
экономика
виноделие в крыму
авторы
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Виноделы Крыма и Севастополя и представители власти оценили законодательную инициативу, которая разрешает рекламировать отечественное вино на билбордах, а также на стадионах и в других спортивных сооружениях. Мнения спикеров РИА Новости Крым во многом совпали, но вопросы остаются.Кабмин готовит положительный отзыв на законопроект, разрешающий наружную рекламу вина в регионах, где его производят из местного винограда. Информацией о том, что инициативу поддержали в Минсельхозе, Минпромторге, Минфине и ФАС накануне поделились "Известия" со ссылкой на источник в правительстве. Проект его отзыва уже поступил к профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко, о чем сообщили в аппарате, и здесь с позитивом смотрят на документ.К инициативе авторов законопроекта – легализовать наружную рекламу вина на билбордах вдоль дорог – добавилось предложение ФАС разрешить такую же на стадионах и прочих спортивных объектах на время проведения соревнований, за исключением детско-юношеских. А также предложение аппарата президента давать рекламу продукта на цифровых конструкциях в ночное время.За это ратуемПоявление законной возможности таким образом продвигать свой продукт севастопольский винодел Павел Швец назвал не только замечательной поддержкой отечественных производителей, но и "лучшим средством борьбы с алкоголизмом"."Конечно, здорово. Реклама вина натурального, сделанного в России из российского вина, должна быть разрешена, мы все за это ратуем и радуемся подобной инициативе. В нашей стране сегодня только 35% потребности в вине покрывается собственными виноградниками – еще развиваться и развиваться. И для того, чтобы это было максимально рентабельным, такие меры поддержки, безусловно, необходимы. Кроме того, единственный способ бороться с алкоголизмом – пропагандировать правильную культуру его употребления и отношения к нему", – сказал Швец.Звучит странноватоПо мнению главы Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Тимофея Месеняшина, "в рекламе винодельческой продукции в России давно пора принять какие-то прогрессивные меры", чтобы продвинуть этот вид сельхозпродукции на рынке. В то время как сегодня рекламировать вино, по сути, нельзя никак, заметил он.Что касается уместности рекламы вина на объектах спорта, эксперт отметил, что "звучит это и правда странновато". И высказал предположение, что все ограничится рекламой продукта на время проведения концертов на стадионах."Пиво на стадионах рекламируют, вроде как у нас спорт ассоциируется с употреблением пива, что тоже можно рассматривать как нечто странное. Но с хмелем и солодом в РФ есть ряд вопросов, и, если реклама российского пива на стадионах даст толчок развитию отрасли, это хорошо. Что касается рекламы здесь вина – тут не берусь комментировать", – сказал Месеняшин.Не бутылкой единойВ правительстве говорят: закон, если его примут, поможет отрасли на фоне господдержки, которая есть, и немаленькая (в 2022 году – 245 млн рублей), но и ее недостаточно – просят вдвое больше.Однако его эффективность во многом будет зависеть от маркетологов предприятий, считает замдиректора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Юлия Курбатова."Большой пласт работы ляжет на маркетологов – насколько красиво и интересно все это будет выглядеть. Не на каждом билборде у нас должна быть бутылка. Нужен правильный подход, чтобы это работало на туристическую привлекательность", – считает Курбатова.По ее словам, в регионе и сегодня можно увидеть билборды с рекламой винных брендов. На них нет информации о продукте, но смыслы считываются на ассоциациях. Нечто подобное должно быть и в будущей разрешенной рекламе вина, чтобы она не стала приглашением выпить на каждом шагу и не возымела обратный эффект.Закон вне законаСевастопольского парламентария Романа Кияшко законодательная "винно-рекламная" инициатива коллег из высшего эшелона не смущает ни в каком виде. "Севастополь, как и Крым и Краснодарский край – регионы виноградные, и виноделие у нас одно из основных направлений экономики. Поэтому не вижу ничего ужасного в рекламе вина хорошего качества, а его у нас действительно уже научились делать", – говорит депутат.Другой разговор, что прежде, чем разрешать новую рекламу на билбордах, следует разобраться с законностью самих билбордов. В Севастополе, например, с этим вопросом "полнейший беспредел", утверждает депутат."Практически все конструкции в Севастополе установлены незаконно: у них давно истекли сроки годности. Операторы ссылаются на документы, выданные еще при Украине, и умудряются подкладывать поддельные: до февраля мотались в Киев, ставили печати. Полнейший беспредел. Прокуратура в курсе, дела в судах. Правительство могло бы ударить кулаком по столу и сказать: "Зачищаем город". Но это высокодоходный, рентабельный, не подлежащий налогообложению бизнес. Поэтому "снос конструкций", "открытый конкурс" – только на словах. Хотя в Крыму уже все это организовывается", – рассказал парламентарий.Ранее виноделы Крыма и Севастополя рассказали, готовы ли заменить популярный импортный продукт и чем конкретно.
https://crimea.ria.ru/20220823/na-yugo-vostoke-kryma-nachalas-uborka-vinograda-1124260099.html
https://crimea.ria.ru/20220819/chto-zhdet-vinogradarey-v-krymu--prognozy-roskachestva-1124223417.html
https://crimea.ria.ru/20220624/oteli-i-kafe-na-vinogradnikakh-chto-dast-zakonoproekt-o-vinnom-turizme--1123638134.html
https://crimea.ria.ru/20220504/nestandartnye-investitsii-stoit-li-vkladyvat-dengi-v-vino-i-iskusstvo-1123132257.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
сельское хозяйство, крым, экономика, виноделие в крыму, авторы
В Крыму оценили инициативу рекламировать вино на стадионах и у дорог

В Крыму оценили законодательную инициативу о рекламе вина на билбордах и спорткомплексах

14:57 31.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму.
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Виноделы Крыма и Севастополя и представители власти оценили законодательную инициативу, которая разрешает рекламировать отечественное вино на билбордах, а также на стадионах и в других спортивных сооружениях. Мнения спикеров РИА Новости Крым во многом совпали, но вопросы остаются.
Кабмин готовит положительный отзыв на законопроект, разрешающий наружную рекламу вина в регионах, где его производят из местного винограда. Информацией о том, что инициативу поддержали в Минсельхозе, Минпромторге, Минфине и ФАС накануне поделились "Известия" со ссылкой на источник в правительстве. Проект его отзыва уже поступил к профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко, о чем сообщили в аппарате, и здесь с позитивом смотрят на документ.
К инициативе авторов законопроекта – легализовать наружную рекламу вина на билбордах вдоль дорог – добавилось предложение ФАС разрешить такую же на стадионах и прочих спортивных объектах на время проведения соревнований, за исключением детско-юношеских. А также предложение аппарата президента давать рекламу продукта на цифровых конструкциях в ночное время.
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За это ратуем

Появление законной возможности таким образом продвигать свой продукт севастопольский винодел Павел Швец назвал не только замечательной поддержкой отечественных производителей, но и "лучшим средством борьбы с алкоголизмом".
"Конечно, здорово. Реклама вина натурального, сделанного в России из российского вина, должна быть разрешена, мы все за это ратуем и радуемся подобной инициативе. В нашей стране сегодня только 35% потребности в вине покрывается собственными виноградниками – еще развиваться и развиваться. И для того, чтобы это было максимально рентабельным, такие меры поддержки, безусловно, необходимы. Кроме того, единственный способ бороться с алкоголизмом – пропагандировать правильную культуру его употребления и отношения к нему", – сказал Швец.

Звучит странновато

По мнению главы Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Тимофея Месеняшина, "в рекламе винодельческой продукции в России давно пора принять какие-то прогрессивные меры", чтобы продвинуть этот вид сельхозпродукции на рынке. В то время как сегодня рекламировать вино, по сути, нельзя никак, заметил он.
Что касается уместности рекламы вина на объектах спорта, эксперт отметил, что "звучит это и правда странновато". И высказал предположение, что все ограничится рекламой продукта на время проведения концертов на стадионах.
"Пиво на стадионах рекламируют, вроде как у нас спорт ассоциируется с употреблением пива, что тоже можно рассматривать как нечто странное. Но с хмелем и солодом в РФ есть ряд вопросов, и, если реклама российского пива на стадионах даст толчок развитию отрасли, это хорошо. Что касается рекламы здесь вина – тут не берусь комментировать", – сказал Месеняшин.
Уборка винограда - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Не бутылкой единой

В правительстве говорят: закон, если его примут, поможет отрасли на фоне господдержки, которая есть, и немаленькая (в 2022 году – 245 млн рублей), но и ее недостаточно – просят вдвое больше.
Однако его эффективность во многом будет зависеть от маркетологов предприятий, считает замдиректора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Юлия Курбатова.
"Большой пласт работы ляжет на маркетологов – насколько красиво и интересно все это будет выглядеть. Не на каждом билборде у нас должна быть бутылка. Нужен правильный подход, чтобы это работало на туристическую привлекательность", – считает Курбатова.
По ее словам, в регионе и сегодня можно увидеть билборды с рекламой винных брендов. На них нет информации о продукте, но смыслы считываются на ассоциациях. Нечто подобное должно быть и в будущей разрешенной рекламе вина, чтобы она не стала приглашением выпить на каждом шагу и не возымела обратный эффект.
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Закон вне закона

Севастопольского парламентария Романа Кияшко законодательная "винно-рекламная" инициатива коллег из высшего эшелона не смущает ни в каком виде. "Севастополь, как и Крым и Краснодарский край – регионы виноградные, и виноделие у нас одно из основных направлений экономики. Поэтому не вижу ничего ужасного в рекламе вина хорошего качества, а его у нас действительно уже научились делать", – говорит депутат.
Другой разговор, что прежде, чем разрешать новую рекламу на билбордах, следует разобраться с законностью самих билбордов. В Севастополе, например, с этим вопросом "полнейший беспредел", утверждает депутат.
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"Практически все конструкции в Севастополе установлены незаконно: у них давно истекли сроки годности. Операторы ссылаются на документы, выданные еще при Украине, и умудряются подкладывать поддельные: до февраля мотались в Киев, ставили печати. Полнейший беспредел. Прокуратура в курсе, дела в судах. Правительство могло бы ударить кулаком по столу и сказать: "Зачищаем город". Но это высокодоходный, рентабельный, не подлежащий налогообложению бизнес. Поэтому "снос конструкций", "открытый конкурс" – только на словах. Хотя в Крыму уже все это организовывается", – рассказал парламентарий.
Ранее виноделы Крыма и Севастополя рассказали, готовы ли заменить популярный импортный продукт и чем конкретно.
 
Сельское хозяйствоКрымЭкономикаВиноделие в КрымуАвторы
 
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