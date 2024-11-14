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Лавров оценил "мирные" планы США по Украине - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Лавров оценил "мирные" планы США по Украине
Лавров оценил "мирные" планы США по Украине - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Лавров оценил "мирные" планы США по Украине
Предложения Запада по Украине являются спекулятивными и в итоге нацелены на достижение идей "о стратегическом поражении" России. Такое заявление сделал глава... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T08:51
2024-11-14T08:51
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
сша
коллективный запад
политика
новости
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Предложения Запада по Украине являются спекулятивными и в итоге нацелены на достижение идей "о стратегическом поражении" России. Такое заявление сделал глава российского МИД Серей Лавров.По его словам, Запад воспринимает Россию как угрозу для своей репутации и его цель - нанести стратегическое поражение нашей стране."Нельзя допустить, чтобы Россия подорвала репутацию Запада. Им на Украину наплевать. Репутация запада. Вот мы сказали, что на Украине будет такое правительство, а тут кто-то посмел возражать. Россия - да, большая страна, но надо ее поставить на место. Вот о чем речь, а совсем не о судьбе украинского народа. Их не интересует народ", - констатировал министр.Также Лавров подчеркнул, что Россия обязана обеспечить свои интересы в полном соответствии с ее Конституцией, не только в контексте Украины, а в целом в рамках Концепции внешней политики страны, включая продвижение большого евразийского партнерства."У наших западных коллег есть свои виды на евразийскую безопасность. И эти виды сводятся к тому, что везде США должны верховодить. Мы противопоставляем такому эгоистичному и агрессивному походу концепцию объединения всех стран континента", - напомнил Лавров.Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа планирует "заморозить" конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, сообщал ранее Wall Street Journal. По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине – СМИБоррель выступил с заявлением по Украине после победы ТрампаНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, сша, коллективный запад, политика, новости, европа
Лавров оценил "мирные" планы США по Украине

"Мирные" планы США по Украине нацелены на стратегическое поражение России – Лавров

08:51 14.11.2024
 
© МИД РоссииГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Предложения Запада по Украине являются спекулятивными и в итоге нацелены на достижение идей "о стратегическом поражении" России. Такое заявление сделал глава российского МИД Серей Лавров.
"Вы слышите, какие ожидания у Запада. Они постоянно спекулируют, мол, давайте сейчас остановимся "здесь", потом "перемирие", через десять лет подумаем, кому отдавать Крым, Донбасс. Это гадание на кофейной гуще. Я не буду этим заниматься. У нас есть свои задачи. Мы их решим", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью, кадры которого размещены в Telegram-канале МИД России.
По его словам, Запад воспринимает Россию как угрозу для своей репутации и его цель - нанести стратегическое поражение нашей стране.
"Нельзя допустить, чтобы Россия подорвала репутацию Запада. Им на Украину наплевать. Репутация запада. Вот мы сказали, что на Украине будет такое правительство, а тут кто-то посмел возражать. Россия - да, большая страна, но надо ее поставить на место. Вот о чем речь, а совсем не о судьбе украинского народа. Их не интересует народ", - констатировал министр.
Также Лавров подчеркнул, что Россия обязана обеспечить свои интересы в полном соответствии с ее Конституцией, не только в контексте Украины, а в целом в рамках Концепции внешней политики страны, включая продвижение большого евразийского партнерства.
"У наших западных коллег есть свои виды на евразийскую безопасность. И эти виды сводятся к тому, что везде США должны верховодить. Мы противопоставляем такому эгоистичному и агрессивному походу концепцию объединения всех стран континента", - напомнил Лавров.
Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа планирует "заморозить" конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, сообщал ранее Wall Street Journal. По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаСШАКоллективный ЗападПолитикаНовостиЕвропа
 
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