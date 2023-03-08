https://crimea.ria.ru/20230308/chas-zameny-zelenskogo-stremitelno-priblizhaetsya--politolog-1127393044.html

Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог

Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог

Период нахождения Владимира Зеленского на посту главы киевского режима стремительно подходит к концу, в США уже планируют его замену. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T13:54

2023-03-08T13:54

2023-03-08T13:54

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский (президент украины)

украина

россия

мнения

андрей никифоров

политика

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Период нахождения Владимира Зеленского на посту главы киевского режима стремительно подходит к концу, в США уже планируют его замену. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".По его мнению, Зеленский уже "полностью разложился в морально-психологическом плане", поэтому его необходимо менять. В противном случае для США "все может пойти по неуправляемому сценарию".По словам Никифорова, некоторые резкие заявления украинского президента, а также дискуссии по поводу требуемого Киевом вооружения показывают, что в российском общественном мнении управляемость Зеленского Вашингтоном переоценивается."У этих марионеток США есть определенная свобода действий. Просто невозможно уследить за каждым их вывертом, за каждым их словом. Вот недавно Зеленский наговорил, что американские сыновья и дочери будут погибать (в войне с Россией – ред.), и это вызвало массовое возмущение. Вряд ли это нельзя было просчитать. То есть какая-то отсебятина у этого комика вырывается наружу", – отметил политолог.Ранее Зеленский на одной из пресс-конференций заявил, что "если Украина проиграет, Россия войдет в страны Балтии, и тогда США придется отправлять своих сыновей и дочерей умирать на войну".Слова украинского президента вызвали негативную реакцию в американском политикуме. Так, член Палаты представителей Маржори Тейлор Грин напомнила, что Украина не входит в НАТО, и потребовала "убрать руки прочь от американских сыновей и дочерей".Экс-помощник министра финансов США Моника Кроули назвала слова Зеленского "прямой угрозой в адрес США".Американский видеоблогер и активист Стью Питерс после этих слов украинского лидера публично отрекся от поддержки Киева и заявил, что теперь "официально поддерживает президента России Владимира Путина".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕСОперация "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на КрымЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины

https://crimea.ria.ru/20220519/zelenskogo-navernyaka-likvidiruyut--mnenie-politologa-1123281082.html

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владимир зеленский (президент украины), украина, россия, мнения, андрей никифоров, политика, сша