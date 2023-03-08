Рейтинг@Mail.ru
Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230308/chas-zameny-zelenskogo-stremitelno-priblizhaetsya--politolog-1127393044.html
Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог
Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог
Период нахождения Владимира Зеленского на посту главы киевского режима стремительно подходит к концу, в США уже планируют его замену. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T13:54
2023-03-08T13:54
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский (президент украины)
украина
россия
мнения
андрей никифоров
политика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123126827_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_90bba0e418340d7897fb9e82a3dcf62f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Период нахождения Владимира Зеленского на посту главы киевского режима стремительно подходит к концу, в США уже планируют его замену. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".По его мнению, Зеленский уже "полностью разложился в морально-психологическом плане", поэтому его необходимо менять. В противном случае для США "все может пойти по неуправляемому сценарию".По словам Никифорова, некоторые резкие заявления украинского президента, а также дискуссии по поводу требуемого Киевом вооружения показывают, что в российском общественном мнении управляемость Зеленского Вашингтоном переоценивается."У этих марионеток США есть определенная свобода действий. Просто невозможно уследить за каждым их вывертом, за каждым их словом. Вот недавно Зеленский наговорил, что американские сыновья и дочери будут погибать (в войне с Россией – ред.), и это вызвало массовое возмущение. Вряд ли это нельзя было просчитать. То есть какая-то отсебятина у этого комика вырывается наружу", – отметил политолог.Ранее Зеленский на одной из пресс-конференций заявил, что "если Украина проиграет, Россия войдет в страны Балтии, и тогда США придется отправлять своих сыновей и дочерей умирать на войну".Слова украинского президента вызвали негативную реакцию в американском политикуме. Так, член Палаты представителей Маржори Тейлор Грин напомнила, что Украина не входит в НАТО, и потребовала "убрать руки прочь от американских сыновей и дочерей".Экс-помощник министра финансов США Моника Кроули назвала слова Зеленского "прямой угрозой в адрес США".Американский видеоблогер и активист Стью Питерс после этих слов украинского лидера публично отрекся от поддержки Киева и заявил, что теперь "официально поддерживает президента России Владимира Путина".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕСОперация "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на КрымЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины
https://crimea.ria.ru/20220519/zelenskogo-navernyaka-likvidiruyut--mnenie-politologa-1123281082.html
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123126827_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_c8aff5395a1a3ec01431d4ba74240ca8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), украина, россия, мнения, андрей никифоров, политика, сша
Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог

Политолог Никифоров: Зеленского скоро заменят, эта минута стремительно приближается

13:54 08.03.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной раде
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Период нахождения Владимира Зеленского на посту главы киевского режима стремительно подходит к концу, в США уже планируют его замену. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Когда его (Зеленского – ред.) показывают той же самой западной публике, могли бы хотя бы помыть, постричь, побрить, не говоря уже о том, чтобы одеть во что-то приличное. Нет, его показывают в том виде, в котором есть. Судя по всему, он из этого состояния выйти не может. Значит, надо производить замену. На какой там минуте "тренерский состав" запланировал эту замену, нам неизвестно, но судя по всему, эта минута приближается, причем очень стремительно", – прогнозирует эксперт.
По его мнению, Зеленский уже "полностью разложился в морально-психологическом плане", поэтому его необходимо менять. В противном случае для США "все может пойти по неуправляемому сценарию".
По словам Никифорова, некоторые резкие заявления украинского президента, а также дискуссии по поводу требуемого Киевом вооружения показывают, что в российском общественном мнении управляемость Зеленского Вашингтоном переоценивается.
"У этих марионеток США есть определенная свобода действий. Просто невозможно уследить за каждым их вывертом, за каждым их словом. Вот недавно Зеленский наговорил, что американские сыновья и дочери будут погибать (в войне с Россией – ред.), и это вызвало массовое возмущение. Вряд ли это нельзя было просчитать. То есть какая-то отсебятина у этого комика вырывается наружу", – отметил политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский
19 мая 2022, 13:26
Зеленского наверняка ликвидируют – мнение политолога
Ранее Зеленский на одной из пресс-конференций заявил, что "если Украина проиграет, Россия войдет в страны Балтии, и тогда США придется отправлять своих сыновей и дочерей умирать на войну".
Слова украинского президента вызвали негативную реакцию в американском политикуме. Так, член Палаты представителей Маржори Тейлор Грин напомнила, что Украина не входит в НАТО, и потребовала "убрать руки прочь от американских сыновей и дочерей".
Экс-помощник министра финансов США Моника Кроули назвала слова Зеленского "прямой угрозой в адрес США".
Американский видеоблогер и активист Стью Питерс после этих слов украинского лидера публично отрекся от поддержки Киева и заявил, что теперь "официально поддерживает президента России Владимира Путина".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС
Операция "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на Крым
Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаРоссияМненияАндрей НикифоровПолитикаСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни
17:17ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти
16:38Российская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИ
15:49Наступление армии России в Донбассе: уничтожены около 500 боевиков ВСУ
15:42Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе
15:07Путин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области
15:02Боевой дельфин из Крыма: Захарова высмеяла версию о подрыве "потоков"
14:45Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси
13:54Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог
13:33Как силовики и другие мужчины женщин с праздником поздравляют - фото
13:26Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах 1:24
13:11Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках"
12:21У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов
12:00У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун
11:47Российские силы взяли под полный контроль восточную часть Артемовска
11:39COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:29На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ
11:03Песков оценил данные о причастности Киева к подрывам "Северных потоков"
10:30Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы
09:57У берегов Курил произошло землетрясение
Лента новостейМолния