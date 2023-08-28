https://crimea.ria.ru/20230828/v-feodosii-poymali-na-goryachem-narkokurera-iz-sevastopolya-1130995880.html

В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя

В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя - РИА Новости Крым, 28.08.2023

В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя

Полицейские Феодосии задержали жителя Севастополя, который размещал закладки с наркотиками в Крыму для дальнейшего сбыта через сеть. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T15:46

2023-08-28T15:46

2023-08-28T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Полицейские Феодосии задержали жителя Севастополя, который размещал закладки с наркотиками в Крыму для дальнейшего сбыта через сеть. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Изучив данные в мобильном телефоне задержанного, правоохранители выяснили координаты "закладок", которые мужчина уже успел сделать в Феодосии и Старом Крыму. Он рассказал, что фотографировал места сбыта с указанием их геолокации и отправлял данные другим членам преступной группы для дальнейшей продажи "товара" через интернет.В Феодосии силовики обнаружили 38 свертков с порошкообразным веществом, а в Старом Крыму еще восемь. Все закладки были в лесной местности. Экспертиза показала, что в составе 46 закладок – наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой 4,34 граммов. А в еще восьми – мефедрон, массой 46,96 граммов.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических средств в составе организованной группы по предварительному сговору. Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о задержании наркокурьера из Севастополя – с пятью килограммами метилэфедрона мужчина попался в Липецкой области. Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиковФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублейСБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков

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