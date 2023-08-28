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В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя
В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя - РИА Новости Крым, 28.08.2023
В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя
Полицейские Феодосии задержали жителя Севастополя, который размещал закладки с наркотиками в Крыму для дальнейшего сбыта через сеть. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T15:46
2023-08-28T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Полицейские Феодосии задержали жителя Севастополя, который размещал закладки с наркотиками в Крыму для дальнейшего сбыта через сеть. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Изучив данные в мобильном телефоне задержанного, правоохранители выяснили координаты "закладок", которые мужчина уже успел сделать в Феодосии и Старом Крыму. Он рассказал, что фотографировал места сбыта с указанием их геолокации и отправлял данные другим членам преступной группы для дальнейшей продажи "товара" через интернет.В Феодосии силовики обнаружили 38 свертков с порошкообразным веществом, а в Старом Крыму еще восемь. Все закладки были в лесной местности. Экспертиза показала, что в составе 46 закладок – наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой 4,34 граммов. А в еще восьми – мефедрон, массой 46,96 граммов.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических средств в составе организованной группы по предварительному сговору. Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о задержании наркокурьера из Севастополя – с пятью килограммами метилэфедрона мужчина попался в Липецкой области. Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиковФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублейСБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков
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крым, феодосия, происшествия, наркотики, мвд по республике крым, новости крыма, севастополь
В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя

МВД: в Феодосии с крупной партией наркотиков задержан закладчик из Севастополя

15:46 28.08.2023 (обновлено: 16:36 28.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Полицейские Феодосии задержали жителя Севастополя, который размещал закладки с наркотиками в Крыму для дальнейшего сбыта через сеть. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Феодосии выявили 29-летнего севастопольца, который при виде полицейских выбросил на землю стеклянную колбу с веществом серого цвета", – рассказали в ведомстве.
Изучив данные в мобильном телефоне задержанного, правоохранители выяснили координаты "закладок", которые мужчина уже успел сделать в Феодосии и Старом Крыму. Он рассказал, что фотографировал места сбыта с указанием их геолокации и отправлял данные другим членам преступной группы для дальнейшей продажи "товара" через интернет.
В Феодосии силовики обнаружили 38 свертков с порошкообразным веществом, а в Старом Крыму еще восемь. Все закладки были в лесной местности. Экспертиза показала, что в составе 46 закладок – наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой 4,34 граммов. А в еще восьми – мефедрон, массой 46,96 граммов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических средств в составе организованной группы по предварительному сговору. Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о задержании наркокурьера из Севастополя – с пятью килограммами метилэфедрона мужчина попался в Липецкой области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков
ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей
СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков
 
КрымФеодосияПроисшествиянаркотикиМВД по Республике КрымНовости КрымаСевастополь
 
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