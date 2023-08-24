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18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков
18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости Крым, 24.08.2023
18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков
В Севастополе осудили 18-летнего местного жителя, который пытался сбыть крупную партию наркотиков на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T09:43
2023-08-24T09:43
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 18-летнего местного жителя, который пытался сбыть крупную партию наркотиков на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Установлено, что молодой человек согласился сбыть крупную партию наркотического средства a-PVP - расфасовать его на мелкие дозы и продать в Севастополе. Детали преступной схемы он обговаривал с одним из участников подпольной наркосети в интернет-мессенджере. Силовикам парень попался в январе этого года сразу же, как получил "товар".Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение по материалам уголовного дела. Молодой человек был заключен под стражу, расследование провел следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю.Теперь Гагаринским районным судом он осужден на 7,5 лет лишения свободы, которые должен провести в исправительной колонии строгого режима.Ранее в Севастополе на длительный срок заключения осудили двоих наркоторговцев из Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей 20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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наркотики, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб, приговор, новости, новости крыма
18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков

18-летний житель Севастополя осужден на 7,5 лет за попытку сбыть наркотики

09:43 24.08.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 18-летнего местного жителя, который пытался сбыть крупную партию наркотиков на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что молодой человек согласился сбыть крупную партию наркотического средства a-PVP - расфасовать его на мелкие дозы и продать в Севастополе. Детали преступной схемы он обговаривал с одним из участников подпольной наркосети в интернет-мессенджере. Силовикам парень попался в январе этого года сразу же, как получил "товар".
"Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым, которые задержали его в парке Победы непосредственно после того, как он изъял из тайника оптовую партию "соли" массой более 200 г", – рассказали в ведомстве.
Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение по материалам уголовного дела. Молодой человек был заключен под стражу, расследование провел следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Теперь Гагаринским районным судом он осужден на 7,5 лет лишения свободы, которые должен провести в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в Севастополе на длительный срок заключения осудили двоих наркоторговцев из Кубани.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей
20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области
СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков
 
наркотикиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Пограничная служба ФСБПриговорНовостиНовости Крыма
 
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