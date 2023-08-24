https://crimea.ria.ru/20230824/18-letniy-zhitel-sevastopolya-osuzhden-za-popytku-sbyta-narkotikov-1130907446.html
18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков
18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости Крым, 24.08.2023
18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков
В Севастополе осудили 18-летнего местного жителя, который пытался сбыть крупную партию наркотиков на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T09:43
2023-08-24T09:43
2023-08-24T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 18-летнего местного жителя, который пытался сбыть крупную партию наркотиков на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Установлено, что молодой человек согласился сбыть крупную партию наркотического средства a-PVP - расфасовать его на мелкие дозы и продать в Севастополе. Детали преступной схемы он обговаривал с одним из участников подпольной наркосети в интернет-мессенджере. Силовикам парень попался в январе этого года сразу же, как получил "товар".Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение по материалам уголовного дела. Молодой человек был заключен под стражу, расследование провел следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю.Теперь Гагаринским районным судом он осужден на 7,5 лет лишения свободы, которые должен провести в исправительной колонии строгого режима.Ранее в Севастополе на длительный срок заключения осудили двоих наркоторговцев из Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей 20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков
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наркотики, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб, приговор, новости, новости крыма
18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков
18-летний житель Севастополя осужден на 7,5 лет за попытку сбыть наркотики
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 18-летнего местного жителя, который пытался сбыть крупную партию наркотиков на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что молодой человек согласился сбыть крупную партию наркотического средства a-PVP - расфасовать его на мелкие дозы и продать в Севастополе. Детали преступной схемы он обговаривал с одним из участников подпольной наркосети в интернет-мессенджере. Силовикам парень попался в январе этого года сразу же, как получил "товар".
"Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым, которые задержали его в парке Победы непосредственно после того, как он изъял из тайника оптовую партию "соли" массой более 200 г", – рассказали в ведомстве.
Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение по материалам уголовного дела. Молодой человек был заключен под стражу, расследование провел следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Теперь Гагаринским районным судом он осужден на 7,5 лет лишения свободы, которые должен провести в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в Севастополе на длительный срок заключения осудили
двоих наркоторговцев из Кубани.
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