https://crimea.ria.ru/20230824/18-letniy-zhitel-sevastopolya-osuzhden-za-popytku-sbyta-narkotikov-1130907446.html

18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков

18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости Крым, 24.08.2023

18-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков

В Севастополе осудили 18-летнего местного жителя, который пытался сбыть крупную партию наркотиков на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T09:43

2023-08-24T09:43

2023-08-24T09:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 18-летнего местного жителя, который пытался сбыть крупную партию наркотиков на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Установлено, что молодой человек согласился сбыть крупную партию наркотического средства a-PVP - расфасовать его на мелкие дозы и продать в Севастополе. Детали преступной схемы он обговаривал с одним из участников подпольной наркосети в интернет-мессенджере. Силовикам парень попался в январе этого года сразу же, как получил "товар".Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение по материалам уголовного дела. Молодой человек был заключен под стражу, расследование провел следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю.Теперь Гагаринским районным судом он осужден на 7,5 лет лишения свободы, которые должен провести в исправительной колонии строгого режима.Ранее в Севастополе на длительный срок заключения осудили двоих наркоторговцев из Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей 20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб, приговор, новости, новости крыма