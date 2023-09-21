https://crimea.ria.ru/20230921/khranil-sem-kg-konopli-zhitel-kryma-poydet-v-koloniyu-za-narkotiki-1131569806.html

Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики

Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики

Житель Советского района Крыма приговорен к пятилетнему заключению в колонии за хранение конопли и амфетамина, сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T11:16

2023-09-21T11:16

2023-09-21T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Житель Советского района Крыма приговорен к пятилетнему заключению в колонии за хранение конопли и амфетамина, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Как уточнили в надзорном ведомстве, преступление пресекли сотрудники ФСБ. Суд признал злоумышленника виновным сразу по двум статьям: о незаконном хранении без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере и наркотических средств в крупном размере, и приговорил мужчину к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима.Ранее в Восточном Крыму задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции на улицы республики не попало около 800 доз наркотика. Читайте также на РИА Новости Крым:26 лет на двоих: семейную пары в Крыму осудили за содержание наркопритонаШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговорТайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, советский район, прокуратура республики крым, суд, приговор, наркотики, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)