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Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики
Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики
Житель Советского района Крыма приговорен к пятилетнему заключению в колонии за хранение конопли и амфетамина, сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T11:16
2023-09-21T11:51
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советский район
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Житель Советского района Крыма приговорен к пятилетнему заключению в колонии за хранение конопли и амфетамина, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Как уточнили в надзорном ведомстве, преступление пресекли сотрудники ФСБ. Суд признал злоумышленника виновным сразу по двум статьям: о незаконном хранении без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере и наркотических средств в крупном размере, и приговорил мужчину к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима.Ранее в Восточном Крыму задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции на улицы республики не попало около 800 доз наркотика. Читайте также на РИА Новости Крым:26 лет на двоих: семейную пары в Крыму осудили за содержание наркопритонаШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговорТайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики
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крым, новости крыма, советский район, прокуратура республики крым, суд, приговор, наркотики, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики

Прокуратура: в Советском районе осужден местный житель за хранение 7 кг конопли

11:16 21.09.2023 (обновлено: 11:51 21.09.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Житель Советского района Крыма приговорен к пятилетнему заключению в колонии за хранение конопли и амфетамина, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
"Судом установлено, что осенью 2022 года злоумышленник незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства без цели сбыта психотропное вещество амфетамин массой 0,36 г, а также почти 7 кг конопли", – сказано в сообщении.
Как уточнили в надзорном ведомстве, преступление пресекли сотрудники ФСБ. Суд признал злоумышленника виновным сразу по двум статьям: о незаконном хранении без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере и наркотических средств в крупном размере, и приговорил мужчину к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима.
Ранее в Восточном Крыму задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции на улицы республики не попало около 800 доз наркотика.
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КрымНовости КрымаСоветский районПрокуратура Республики КрымСудПриговорнаркотикиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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