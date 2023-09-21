https://crimea.ria.ru/20230921/khranil-sem-kg-konopli-zhitel-kryma-poydet-v-koloniyu-za-narkotiki-1131569806.html
Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики
Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики
Житель Советского района Крыма приговорен к пятилетнему заключению в колонии за хранение конопли и амфетамина, сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T11:16
2023-09-21T11:16
2023-09-21T11:51
крым
новости крыма
советский район
прокуратура республики крым
суд
приговор
наркотики
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_c62a87a5b427c0c5ef9a4298faaf6848.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Житель Советского района Крыма приговорен к пятилетнему заключению в колонии за хранение конопли и амфетамина, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Как уточнили в надзорном ведомстве, преступление пресекли сотрудники ФСБ. Суд признал злоумышленника виновным сразу по двум статьям: о незаконном хранении без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере и наркотических средств в крупном размере, и приговорил мужчину к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима.Ранее в Восточном Крыму задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции на улицы республики не попало около 800 доз наркотика. Читайте также на РИА Новости Крым:26 лет на двоих: семейную пары в Крыму осудили за содержание наркопритонаШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговорТайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики
крым
советский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_746dd1220141a9073294e46e5bb6a7de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, советский район, прокуратура республики крым, суд, приговор, наркотики, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики
Прокуратура: в Советском районе осужден местный житель за хранение 7 кг конопли
11:16 21.09.2023 (обновлено: 11:51 21.09.2023)