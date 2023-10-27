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Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
По решению суда житель Крыма отправится в колонию на восемь с половиной лет за попытку сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T17:29
2023-10-27T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. По решению суда житель Крыма отправится в колонию на восемь с половиной лет за попытку сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокурате региона.Уточняется, что мужчина занимался фасовкой наркотиков, предназначенных для дальнейшего сбыта на территории региона, на более мелкие партии и дозы.Действовал подсудимый не в одиночку, а совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.Позже фасовщик наркотиков разместил на территории региона больше 290 свертков, на злоумышленника вышли правоохранительные органы.Ранее сообщалось, что двадцать лет тюрьмы грозит крымчанину, который в очередной решил заработать, распространяя наркотики, и попался силовикам в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьмаБлогер из Пензы задержана в Ялте - ее подозревают в пропаганде наркотиков
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прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, наркотики, суд, приговор, крым
Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину

В Крыму суд приговорил мужчину к 8,5 годам за фасовку и попытку сбыта наркотиков

17:29 27.10.2023 (обновлено: 17:33 27.10.2023)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЖитель Крыма отправится в колонию за попытку сбыта почти килограмма синтетических наркотиков
Житель Крыма отправится в колонию за попытку сбыта почти килограмма синтетических наркотиков
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. По решению суда житель Крыма отправится в колонию на восемь с половиной лет за попытку сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокурате региона.
Уточняется, что мужчина занимался фасовкой наркотиков, предназначенных для дальнейшего сбыта на территории региона, на более мелкие партии и дозы.
Действовал подсудимый не в одиночку, а совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

"Получив указание "куратора", он (подсудимый – ред.) извлек из "тайниковой" закладки производное N-метилэфедрона массой порядка 800 г, а также мефедрон – 105 г. Мужчина перевез запрещенные вещества к себе в квартиру, где при помощи заранее приобретенных электронных весов, полимерных пакетов расфасовал на мелкооптовые дозы", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Позже фасовщик наркотиков разместил на территории региона больше 290 свертков, на злоумышленника вышли правоохранительные органы.
"Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что двадцать лет тюрьмы грозит крымчанину, который в очередной решил заработать, распространяя наркотики, и попался силовикам в Севастополе.
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