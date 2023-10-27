https://crimea.ria.ru/20231027/pytalsya-sbyt-kilogramm-narkotikov-sud-vynes-prigovor-krymchaninu-1132366718.html

Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину

Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину

По решению суда житель Крыма отправится в колонию на восемь с половиной лет за попытку сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T17:29

2023-10-27T17:29

2023-10-27T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. По решению суда житель Крыма отправится в колонию на восемь с половиной лет за попытку сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокурате региона.Уточняется, что мужчина занимался фасовкой наркотиков, предназначенных для дальнейшего сбыта на территории региона, на более мелкие партии и дозы.Действовал подсудимый не в одиночку, а совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.Позже фасовщик наркотиков разместил на территории региона больше 290 свертков, на злоумышленника вышли правоохранительные органы.Ранее сообщалось, что двадцать лет тюрьмы грозит крымчанину, который в очередной решил заработать, распространяя наркотики, и попался силовикам в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьмаБлогер из Пензы задержана в Ялте - ее подозревают в пропаганде наркотиков

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2023

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прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, наркотики, суд, приговор, крым