https://crimea.ria.ru/20231027/pytalsya-sbyt-kilogramm-narkotikov-sud-vynes-prigovor-krymchaninu-1132366718.html
Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
По решению суда житель Крыма отправится в колонию на восемь с половиной лет за попытку сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T17:29
2023-10-27T17:29
2023-10-27T17:33
прокуратура республики крым
новости крыма
происшествия
наркотики
суд
приговор
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132366534_0:481:768:913_1920x0_80_0_0_17b87c2087532ce7417940cf3601fb47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. По решению суда житель Крыма отправится в колонию на восемь с половиной лет за попытку сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокурате региона.Уточняется, что мужчина занимался фасовкой наркотиков, предназначенных для дальнейшего сбыта на территории региона, на более мелкие партии и дозы.Действовал подсудимый не в одиночку, а совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.Позже фасовщик наркотиков разместил на территории региона больше 290 свертков, на злоумышленника вышли правоохранительные органы.Ранее сообщалось, что двадцать лет тюрьмы грозит крымчанину, который в очередной решил заработать, распространяя наркотики, и попался силовикам в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьмаБлогер из Пензы задержана в Ялте - ее подозревают в пропаганде наркотиков
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132366534_0:377:768:953_1920x0_80_0_0_62e1dee9d105e2c697eee0a5e8458fbc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, наркотики, суд, приговор, крым
Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
В Крыму суд приговорил мужчину к 8,5 годам за фасовку и попытку сбыта наркотиков
17:29 27.10.2023 (обновлено: 17:33 27.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. По решению суда житель Крыма отправится в колонию на восемь с половиной лет за попытку сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокурате региона.
Уточняется, что мужчина занимался фасовкой наркотиков, предназначенных для дальнейшего сбыта на территории региона, на более мелкие партии и дозы.
Действовал подсудимый не в одиночку, а совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
"Получив указание "куратора", он (подсудимый – ред.) извлек из "тайниковой" закладки производное N-метилэфедрона массой порядка 800 г, а также мефедрон – 105 г. Мужчина перевез запрещенные вещества к себе в квартиру, где при помощи заранее приобретенных электронных весов, полимерных пакетов расфасовал на мелкооптовые дозы", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Позже фасовщик наркотиков разместил на территории региона больше 290 свертков, на злоумышленника вышли правоохранительные органы.
"Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что двадцать лет тюрьмы грозит
крымчанину, который в очередной решил заработать, распространяя наркотики, и попался силовикам в Севастополе.
Читайте также на РИА Новости Крым: