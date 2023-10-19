https://crimea.ria.ru/20231019/10-let-za-100-grammov-konopli-zhitelyu-evpatorii-grozit-tyurma-1132206041.html

10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьма

10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьма - РИА Новости Крым, 19.10.2023

10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьма

100 граммов конопли в картонной коробке нашли у жителя Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T19:19

2023-10-19T19:19

2023-10-19T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. 100 граммов конопли в картонной коробке нашли у жителя Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.22-летний местный житель был доставлен в отделение сотрудниками ОКОН ОМВД России по городу Евпатория, где полицейские составили административный материал по ст. 6.9 КоАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ").При задержанном был пакет с картонной коробкой, в которой находилось вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое - наркосодержащее растение конопля.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. По данным следствия, все доказательства по уголовному делу собраны, и оно направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторовКрымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 летБлогер из Пензы задержана в Ялте - ее подозревают в пропаганде наркотиков

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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