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10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьма - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьма
10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьма - РИА Новости Крым, 19.10.2023
10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьма
100 граммов конопли в картонной коробке нашли у жителя Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T19:19
2023-10-19T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. 100 граммов конопли в картонной коробке нашли у жителя Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.22-летний местный житель был доставлен в отделение сотрудниками ОКОН ОМВД России по городу Евпатория, где полицейские составили административный материал по ст. 6.9 КоАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ").При задержанном был пакет с картонной коробкой, в которой находилось вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое - наркосодержащее растение конопля.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. По данным следствия, все доказательства по уголовному делу собраны, и оно направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторовКрымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 летБлогер из Пензы задержана в Ялте - ее подозревают в пропаганде наркотиков
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РИА Новости Крым
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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10 лет за 100 граммов конопли: жителю Евпатории грозит тюрьма

Жителя Евпатории будут судить за хранение 100 граммов конопли: ему грозит до 10 дет тюрьмы

19:19 19.10.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. 100 граммов конопли в картонной коробке нашли у жителя Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В Евпатории полицейскими завершено уголовное дело, возбужденное в отношении евпаторийца за хранение наркотических средств", – говорится в сообщении.
22-летний местный житель был доставлен в отделение сотрудниками ОКОН ОМВД России по городу Евпатория, где полицейские составили административный материал по ст. 6.9 КоАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ").
При задержанном был пакет с картонной коробкой, в которой находилось вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое - наркосодержащее растение конопля.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. По данным следствия, все доказательства по уголовному делу собраны, и оно направлено в суд.
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