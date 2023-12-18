Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежники
На Южном берегу Крыма начинают просыпаться подснежники
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Первые подснежники проросли в Никитском Ботаническом саду, это значит, ростки первоцветов можно увидеть и в лесах Крыма — на его Южном побережье, рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.
"Сейчас подснежники - это еще проростки. Они только поднялись над уровнем земли, а у некоторых растений уже появились бутоны. Чем теплее будет погода, тем вероятнее, что они зацветут к Новому году. Те, кто захочет совершить прогулку по южнобережному декабрьскому лесу, тоже уже сейчас кое-где смогут увидеть росточки", - говорит Зыкова.
По ее словам, то, что растения проснулись именно в это время, обусловлено теплой погодой - декабрьское пробуждение близко к норме, но все же в этом году первоцветы показались немного раньше обычного.
"Массовое цветение на Южном берегу Крыма будет в январе и феврале. Однако где-то на южных склонах почти каждый год можно обнаружить на Новый год полноценное цветение - сказка о двенадцати месяцах по-крымски", - говорит собеседница агентства.
При этом в других регионах России подснежники пока увидеть невозможно, за исключением Кавказа, где по погодным условиям растения тоже могут зацветать рано и цветут долго - точных данных по этому году у крымских ученых нет, однако это вполне вероятно, говорит эксперт. Также она напоминает: срывать подснежники нельзя.
"Срывать подснежники ни в коем случае нельзя, потому что растение занесено в Красную книгу Республики Крым. Обрывая цветок, мы нарушаем его семенное размножение. Таким образом, когда-то подснежники могут исчезнуть", - считает Зыкова.
Сбор краснокнижных подснежников в крымских лесах и их продажа запрещены на законодательном уровне - нарушителям грозят крупные штрафы. Однако куда больший вред популяции этих первоцветов наносят кабаны и массовая застройка лесных массивов, сообщала ранее сотрудник Карадагской научной станции им. Вяземского - природного заповедника РАН, ботаник Людмила Миронова.
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