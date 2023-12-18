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Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежники

Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежники - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежники

Первые подснежники проросли в Никитском Ботаническом саду, это значит, ростки первоцветов можно увидеть и в лесах Крыма — на его Южном побережье, рассказала РИА РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T20:10

2023-12-18T20:10

2023-12-18T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Первые подснежники проросли в Никитском Ботаническом саду, это значит, ростки первоцветов можно увидеть и в лесах Крыма — на его Южном побережье, рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.По ее словам, то, что растения проснулись именно в это время, обусловлено теплой погодой - декабрьское пробуждение близко к норме, но все же в этом году первоцветы показались немного раньше обычного.При этом в других регионах России подснежники пока увидеть невозможно, за исключением Кавказа, где по погодным условиям растения тоже могут зацветать рано и цветут долго - точных данных по этому году у крымских ученых нет, однако это вполне вероятно, говорит эксперт. Также она напоминает: срывать подснежники нельзя.Сбор краснокнижных подснежников в крымских лесах и их продажа запрещены на законодательном уровне - нарушителям грозят крупные штрафы. Однако куда больший вред популяции этих первоцветов наносят кабаны и массовая застройка лесных массивов, сообщала ранее сотрудник Карадагской научной станции им. Вяземского - природного заповедника РАН, ботаник Людмила Миронова. Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте у стихийщиков изъяли подснежники на 104 тыс рублейРвать или не рвать: неожиданное мнение ботаника о подснежникахКрымчанин заработал штраф в несколько тысяч за краснокнижный букет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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