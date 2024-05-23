https://crimea.ria.ru/20240523/zapredelnye-tsifry-vsu-poteryali-bolee-1700-voennykh-za-sutki-1137525116.html

Запредельные цифры: ВСУ потеряли более 1700 военных за сутки

Запредельные цифры: ВСУ потеряли более 1700 военных за сутки - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Запредельные цифры: ВСУ потеряли более 1700 военных за сутки

Общие потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции за прошедшие сутки превысили 1700 человек и 67 единиц тяжелых... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T15:06

2024-05-23T15:06

2024-05-23T15:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Общие потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции за прошедшие сутки превысили 1700 человек и 67 единиц тяжелых вооружений и военной техники, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области.Также российские бойцы отразили две контратаки штурмовых групп в районах Глубокого и Волчанска Харьковской области.Потери ВСУ на данном направлении составили до 365 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы поражены гаубицы М777, Д-20, две гаубицы Д-30 и орудие М119.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Невского Луганской Народной Республики, Ивановки и Новосадового ДНР. Также отражены четыре контратаки в районах Нововодяного и Белогоровки ЛНР и Григоровки ДНР.Противник потерял до 320 боевиков, два бронетранспортера, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две боевые машины РСЗО "Град".Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка ДНР, а также улучшили положение по переднему краю. Противник на этом направлении потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Paladin, пушку "Гиацинт-Б", четыре гаубицы Д-20, а также орудие L-119.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Семеновки и Новгородского ДНР. Также бойцы ВС России отразили пять контратак штурмовых групп противника в районах Очеретино, Соловьево и Уманского ДНР.Потери противника составили до 405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три БТР MaxхPro (США), и шесть автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, самоходная артиллерийская установка Paladin, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и две легкие буксируемые гаубицы М102.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике врага в районе Макаровки ДНР.ВСУ потеряли до 120 боевиков, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу "Мста-Б" и самоходку "Гвоздика". Кроме того, уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Веселого Херсонской области и Работино Запорожской области.Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей и позиции: уничтожено 1300 боевиков и техникаВойска России рвут оборону врага – уничтожены еще 1660 боевиков ВСУРабота ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты

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