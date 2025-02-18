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В Курской области ВСУ теряют людей и немецкие танки - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В Курской области ВСУ теряют людей и немецкие танки
В Курской области ВСУ теряют людей и немецкие танки - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Курской области ВСУ теряют людей и немецкие танки
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 220 боевиков, танк Leopard и 14 боевых бронемашин. Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T13:50
2025-02-18T13:51
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 220 боевиков, танк Leopard и 14 боевых бронемашин. Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник.Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки противника, нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты, территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61530 военнослужащих, 370 танков, 276 боевых машин пехоты, 224 бронетранспортера, 1915 боевых бронированных машин, 2031 автомобиль, 450 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за суткиКиев за сутки потерял еще почти тысячу боевиковРоссийские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Курской области ВСУ теряют людей и немецкие танки

Киев за сутки потерял еще 220 боевиков и технику в курской авантюре

13:50 18.02.2025 (обновлено: 13:51 18.02.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 220 боевиков, танк Leopard и 14 боевых бронемашин. Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник.
"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк Leopard производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, два артиллерийских орудия, восемь минометов, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов", − перечислили в российском оборонном ведомстве.
Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки противника, нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты, территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61530 военнослужащих, 370 танков, 276 боевых машин пехоты, 224 бронетранспортера, 1915 боевых бронированных машин, 2031 автомобиль, 450 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин и другую технику и вооружения.
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