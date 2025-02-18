https://crimea.ria.ru/20250218/vypuschen-dopolnitelnyy-tirazh-pamyatnoy-monety-zolotaya-pektoral-1144281213.html
Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль"
Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль" - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль"
Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль" из серебра 999 пробы, сообщает Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ). РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T14:48
2025-02-18T14:48
2025-02-18T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль" из серебра 999 пробы, сообщает Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ).Монета отчеканена частным Волго-Вятским монетным двором, ее тираж составляет 500 экземпляров. Впервые монета была выпущена банком в 2018 году тиражом 2000 экземпляров.На реверсе монеты изображена скифская золотая пектораль, на аверсе размещено изображение другого украшения – золотой рыбы скифов.Золотая пектораль (IV в. до н. э.) найдена в 1971 году во время археологических раскопок. Это нагрудное украшение скифских царей. Столицей скифов на территории Крыма было городище Ак-Кая, позже – Неаполь Скифский, который располагался на месте современного Симферополя.
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рнкб (пао), втб, памятные монеты, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль" из серебра 999 пробы, сообщает Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ).
Монета отчеканена частным Волго-Вятским монетным двором, ее тираж составляет 500 экземпляров. Впервые монета была выпущена банком в 2018 году тиражом 2000 экземпляров.
На реверсе монеты изображена скифская золотая пектораль, на аверсе размещено изображение другого украшения – золотой рыбы скифов.
"Золотая царская пектораль - это уникальный памятник эпохи скифов, который входит в число крупнейших археологических находок за последние 100 лет. Это украшение, как и вся коллекция скифского золота, неразрывно связано с историей Крымского полуострова и символизирует его удивительное историческое прошлое, богатство и изобилие", — приводится в сообщении комментарий вице-президента — начальника управления частного банковского обслуживания РНКБ Валентины Радзивил.
Золотая пектораль (IV в. до н. э.) найдена в 1971 году во время археологических раскопок. Это нагрудное украшение скифских царей. Столицей скифов на территории Крыма было городище Ак-Кая, позже – Неаполь Скифский, который располагался на месте современного Симферополя.