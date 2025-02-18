https://crimea.ria.ru/20250218/vypuschen-dopolnitelnyy-tirazh-pamyatnoy-monety-zolotaya-pektoral-1144281213.html

Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль"

Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль" - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль"

Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль" из серебра 999 пробы, сообщает Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ). РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T14:48

2025-02-18T14:48

2025-02-18T14:48

рнкб (пао)

втб

памятные монеты

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Выпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль" из серебра 999 пробы, сообщает Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ).Монета отчеканена частным Волго-Вятским монетным двором, ее тираж составляет 500 экземпляров. Впервые монета была выпущена банком в 2018 году тиражом 2000 экземпляров.На реверсе монеты изображена скифская золотая пектораль, на аверсе размещено изображение другого украшения – золотой рыбы скифов.Золотая пектораль (IV в. до н. э.) найдена в 1971 году во время археологических раскопок. Это нагрудное украшение скифских царей. Столицей скифов на территории Крыма было городище Ак-Кая, позже – Неаполь Скифский, который располагался на месте современного Симферополя.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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