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Программу маткапитала в России продлили

Программу маткапитала в России продлили - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Программу маткапитала в России продлили

Программа материнского капитала в России продлена еще на пять лет – 31 декабря 2030 года. Соответствующий закон российские парламентарии приняли во вторник... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T14:28

2025-02-18T14:28

2025-02-18T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Программа материнского капитала в России продлена еще на пять лет – 31 декабря 2030 года. Соответствующий закон российские парламентарии приняли во вторник сразу во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Госдумы РФ.По действующему законодательству программа должна была завершиться в конце 2026 года. Инициатива о продлении подготовлена по поручению президента страны Владимира Путина. На реализацию программы маткапитала на пятилетний период понадобится около 2,8 триллиона рублей, сообщалось ранее.С 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: он составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей – на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублейСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 годуИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеИндексация материнского капитала в 2025 году: что изменится

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, семья, дети, материнский капитал, закон и право, господдержка, государственная дума рф