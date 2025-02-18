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Программу маткапитала в России продлили - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Программу маткапитала в России продлили
Программу маткапитала в России продлили - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Программу маткапитала в России продлили
Программа материнского капитала в России продлена еще на пять лет – 31 декабря 2030 года. Соответствующий закон российские парламентарии приняли во вторник... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T14:28
2025-02-18T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Программа материнского капитала в России продлена еще на пять лет – 31 декабря 2030 года. Соответствующий закон российские парламентарии приняли во вторник сразу во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Госдумы РФ.По действующему законодательству программа должна была завершиться в конце 2026 года. Инициатива о продлении подготовлена по поручению президента страны Владимира Путина. На реализацию программы маткапитала на пятилетний период понадобится около 2,8 триллиона рублей, сообщалось ранее.С 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: он составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей – на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублейСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 годуИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеИндексация материнского капитала в 2025 году: что изменится
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новости, россия, семья, дети, материнский капитал, закон и право, господдержка, государственная дума рф
Программу маткапитала в России продлили

В России приняли закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

14:28 18.02.2025 (обновлено: 14:44 18.02.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДети
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Программа материнского капитала в России продлена еще на пять лет – 31 декабря 2030 года. Соответствующий закон российские парламентарии приняли во вторник сразу во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Госдумы РФ.
"После одобрения закона около пяти миллионов российских семей смогут воспользоваться этим правом", – цитирует пресс-служба ГД председателя палаты парламента Вячеслава Володина.
По действующему законодательству программа должна была завершиться в конце 2026 года. Инициатива о продлении подготовлена по поручению президента страны Владимира Путина. На реализацию программы маткапитала на пятилетний период понадобится около 2,8 триллиона рублей, сообщалось ранее.
С 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: он составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей – на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей
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