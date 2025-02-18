Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией
14:35 18.02.2025 (обновлено: 14:38 18.02.2025)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщается на сайте ГД.
"В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности приобретают ключевое значение. Наша цель — защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза", — цитирует пресс-служба председателя ГД Вячеслава Володина.
Согласно документу, стороны обязуются поддерживать друг друга всеми средствами, согласованными и допустимыми международным правом. Речь идет о взаимодействии в политической, военной и других сферах в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности обеих стран.
6 декабря 2024 года договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Республикой Беларусь был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Минске. В нем говорится, что силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. В частности, для обороны будут использованы новейшие российские ракетные комплексы "Орешник", которые планируется разместить в Белоруссии.
В договоре также идет речь о создании совместного энергорынка между Россией и Белоруссией.
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