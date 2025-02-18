https://crimea.ria.ru/20250218/gosduma-ratifitsirovala-dogovor-o-bezopasnosti-mezhdu-rossiey-i-belorussiey-1144281601.html

Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщается на сайте ГД. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T14:35

2025-02-18T14:35

2025-02-18T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщается на сайте ГД.Согласно документу, стороны обязуются поддерживать друг друга всеми средствами, согласованными и допустимыми международным правом. Речь идет о взаимодействии в политической, военной и других сферах в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности обеих стран.6 декабря 2024 года договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Республикой Беларусь был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Минске. В нем говорится, что силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. В частности, для обороны будут использованы новейшие российские ракетные комплексы "Орешник", которые планируется разместить в Белоруссии.В договоре также идет речь о создании совместного энергорынка между Россией и Белоруссией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии объяснили причину размещения "Орешника"Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси Россия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, безопасность, союзное государство, новости