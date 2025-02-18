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Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщается на сайте ГД. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T14:35
2025-02-18T14:38
россия
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщается на сайте ГД.Согласно документу, стороны обязуются поддерживать друг друга всеми средствами, согласованными и допустимыми международным правом. Речь идет о взаимодействии в политической, военной и других сферах в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности обеих стран.6 декабря 2024 года договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Республикой Беларусь был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Минске. В нем говорится, что силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. В частности, для обороны будут использованы новейшие российские ракетные комплексы "Орешник", которые планируется разместить в Белоруссии.В договоре также идет речь о создании совместного энергорынка между Россией и Белоруссией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии объяснили причину размещения "Орешника"Лукашенко подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси Россия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга
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россия, белоруссия, безопасность, союзное государство, новости
Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией

14:35 18.02.2025 (обновлено: 14:38 18.02.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщается на сайте ГД.
"В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности приобретают ключевое значение. Наша цель — защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза", — цитирует пресс-служба председателя ГД Вячеслава Володина.
Согласно документу, стороны обязуются поддерживать друг друга всеми средствами, согласованными и допустимыми международным правом. Речь идет о взаимодействии в политической, военной и других сферах в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности обеих стран.
6 декабря 2024 года договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Республикой Беларусь был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Минске. В нем говорится, что силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. В частности, для обороны будут использованы новейшие российские ракетные комплексы "Орешник", которые планируется разместить в Белоруссии.
В договоре также идет речь о создании совместного энергорынка между Россией и Белоруссией.
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РоссияБелоруссияБезопасностьСоюзное государствоНовости
 
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