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В Севастополе гремят взрывы в районе горы Кара-Коба - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В Севастополе гремят взрывы в районе горы Кара-Коба
В Севастополе гремят взрывы в районе горы Кара-Коба - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Севастополе гремят взрывы в районе горы Кара-Коба
Пиротехники МЧС России по Севастополю во вторник проводят плановые взрывные работы, информирует пресс-служба городского подразделения чрезвычайного ведомства. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T15:28
2025-02-18T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Пиротехники МЧС России по Севастополю во вторник проводят плановые взрывные работы, информирует пресс-служба городского подразделения чрезвычайного ведомства.В рамках взрывных работ пиротехникам предстоит ликвидировать взрывоопасные находки времен Великой Отечественной войны, уточнили в МЧС. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Работы проводят с соблюдением необходимых мер безопасности.В Ленинском районе Крыма во вторник во второй половине дня также уничтожают взрывоопасные предметы. Саперы работают на полигонах рядом с селом Бондаренково и поселком Багерово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за годЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбуВ Керчи в пяти метрах от берега обнаружили снаряды времен войны
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, мчс севастополя, безопасность республики крым и севастополя, взрыв
В Севастополе гремят взрывы в районе горы Кара-Коба

В Севастополе ликвидируют взрывчатку времен Великой Отечественной войны

15:28 18.02.2025
 
© МЧС СевастополяУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Пиротехники МЧС России по Севастополю во вторник проводят плановые взрывные работы, информирует пресс-служба городского подразделения чрезвычайного ведомства.

"Мероприятия проходят 18 февраля с 15:00 до 18:00 на полигоне в районе горы Кара-Коба", – сказано в сообщении.

В рамках взрывных работ пиротехникам предстоит ликвидировать взрывоопасные находки времен Великой Отечественной войны, уточнили в МЧС. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Работы проводят с соблюдением необходимых мер безопасности.
В Ленинском районе Крыма во вторник во второй половине дня также уничтожают взрывоопасные предметы. Саперы работают на полигонах рядом с селом Бондаренково и поселком Багерово.
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СевастопольНовостиМЧС СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяВзрыв
 
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