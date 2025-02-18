https://crimea.ria.ru/20250218/v-sevastopole-gremyat-vzryvy-v-rayone-gory-kara-koba-1144283201.html

В Севастополе гремят взрывы в районе горы Кара-Коба

В Севастополе гремят взрывы в районе горы Кара-Коба - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В Севастополе гремят взрывы в районе горы Кара-Коба

Пиротехники МЧС России по Севастополю во вторник проводят плановые взрывные работы, информирует пресс-служба городского подразделения чрезвычайного ведомства. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T15:28

2025-02-18T15:28

2025-02-18T15:28

севастополь

новости

мчс севастополя

безопасность республики крым и севастополя

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144283312_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_bc0f1a0f2444623d22b7136b61d18930.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Пиротехники МЧС России по Севастополю во вторник проводят плановые взрывные работы, информирует пресс-служба городского подразделения чрезвычайного ведомства.В рамках взрывных работ пиротехникам предстоит ликвидировать взрывоопасные находки времен Великой Отечественной войны, уточнили в МЧС. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Работы проводят с соблюдением необходимых мер безопасности.В Ленинском районе Крыма во вторник во второй половине дня также уничтожают взрывоопасные предметы. Саперы работают на полигонах рядом с селом Бондаренково и поселком Багерово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за годЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбуВ Керчи в пяти метрах от берега обнаружили снаряды времен войны

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, мчс севастополя, безопасность республики крым и севастополя, взрыв