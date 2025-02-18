Владельцы пивзавода "Крым" связаны со спецслужбами Украины – власти
Владельцы пивобезалкогольного комбината "Крым" связаны с украинскими спецслужбами – власти
15:10 18.02.2025 (обновлено: 15:34 18.02.2025)
© Фото предоставлено ПБК "Крым"На Пивобезалкогольном комбинате "Крым" открыли новую линию розлива
© Фото предоставлено ПБК "Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Решение о национализации "Пивобезалкогольного комбината "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
В ближайшее время в Крыму национализируют более 720 объектов имущества, принадлежавшим украинским олигархам и политикам. В их числе "Пивобезалкогольный комбинат Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке и другие.
"Это высокотехнологичное предприятие, дающее ежегодно два миллиарда рублей доходов в бюджет республики. Но хозяева бывшие не живут ни здесь, ни на Украине. Они спрятались, но аккуратно связаны с украинскими спецслужбами и, грубо говоря, откупаются", – сказал Константинов.
При этом находящиеся здесь управляющие ПБК "Крым", по словам главы Госсовета РК, являются ответственными крымчанами, сотрудничающими с властями республики, и они не виноваты в том, что хозяева завода сотрудничали с киевским режимом.
Спикер крымского парламента заверил, что предприятие непременно продолжит свою работу, и отметил, что уже имеется много желающих приобрести этот ценный актив.
"Очень много (желающих стать собственниками предприятия – ред.), их полно. Это действующие игроки. Поэтому сложностей никаких не будет. Это очень хороший актив, гордость нашего полуострова", – добавил Константинов.
Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.
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