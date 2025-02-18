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Владельцы пивзавода "Крым" связаны со спецслужбами Украины – власти - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Владельцы пивзавода "Крым" связаны со спецслужбами Украины – власти
Владельцы пивзавода "Крым" связаны со спецслужбами Украины – власти - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Владельцы пивзавода "Крым" связаны со спецслужбами Украины – власти
Решение о национализации "Пивобезалкогольного комбината "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T15:10
2025-02-18T15:34
новости крыма
владимир константинов
национализация в крыму
промышленность в крыму
украина
всу (вооруженные силы украины)
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Решение о национализации "Пивобезалкогольного комбината "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.В ближайшее время в Крыму национализируют более 720 объектов имущества, принадлежавшим украинским олигархам и политикам. В их числе "Пивобезалкогольный комбинат Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке и другие.При этом находящиеся здесь управляющие ПБК "Крым", по словам главы Госсовета РК, являются ответственными крымчанами, сотрудничающими с властями республики, и они не виноваты в том, что хозяева завода сотрудничали с киевским режимом.Спикер крымского парламента заверил, что предприятие непременно продолжит свою работу, и отметил, что уже имеется много желающих приобрести этот ценный актив.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализацииКвартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачейБелогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации
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новости крыма, владимир константинов, национализация в крыму, промышленность в крыму, украина, всу (вооруженные силы украины)
Владельцы пивзавода "Крым" связаны со спецслужбами Украины – власти

Владельцы пивобезалкогольного комбината "Крым" связаны с украинскими спецслужбами – власти

15:10 18.02.2025 (обновлено: 15:34 18.02.2025)
 
© Фото предоставлено ПБК "Крым"На Пивобезалкогольном комбинате "Крым" открыли новую линию розлива
На Пивобезалкогольном комбинате Крым открыли новую линию розлива
© Фото предоставлено ПБК "Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Решение о национализации "Пивобезалкогольного комбината "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
В ближайшее время в Крыму национализируют более 720 объектов имущества, принадлежавшим украинским олигархам и политикам. В их числе "Пивобезалкогольный комбинат Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке и другие.

"Это высокотехнологичное предприятие, дающее ежегодно два миллиарда рублей доходов в бюджет республики. Но хозяева бывшие не живут ни здесь, ни на Украине. Они спрятались, но аккуратно связаны с украинскими спецслужбами и, грубо говоря, откупаются", – сказал Константинов.

При этом находящиеся здесь управляющие ПБК "Крым", по словам главы Госсовета РК, являются ответственными крымчанами, сотрудничающими с властями республики, и они не виноваты в том, что хозяева завода сотрудничали с киевским режимом.
Спикер крымского парламента заверил, что предприятие непременно продолжит свою работу, и отметил, что уже имеется много желающих приобрести этот ценный актив.

"Очень много (желающих стать собственниками предприятия – ред.), их полно. Это действующие игроки. Поэтому сложностей никаких не будет. Это очень хороший актив, гордость нашего полуострова", – добавил Константинов.

Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.
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Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаВладимир КонстантиновНационализация в КрымуПромышленность в КрымуУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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