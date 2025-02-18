https://crimea.ria.ru/20250218/vladeltsy-pivzavoda-krym-svyazany-so-spetssluzhbami-ukrainy--vlasti-1144282349.html

Владельцы пивзавода "Крым" связаны со спецслужбами Украины – власти

Владельцы пивзавода "Крым" связаны со спецслужбами Украины – власти - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Владельцы пивзавода "Крым" связаны со спецслужбами Украины – власти

Решение о национализации "Пивобезалкогольного комбината "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T15:10

2025-02-18T15:10

2025-02-18T15:34

новости крыма

владимир константинов

национализация в крыму

промышленность в крыму

украина

всу (вооруженные силы украины)

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Решение о национализации "Пивобезалкогольного комбината "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.В ближайшее время в Крыму национализируют более 720 объектов имущества, принадлежавшим украинским олигархам и политикам. В их числе "Пивобезалкогольный комбинат Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке и другие.При этом находящиеся здесь управляющие ПБК "Крым", по словам главы Госсовета РК, являются ответственными крымчанами, сотрудничающими с властями республики, и они не виноваты в том, что хозяева завода сотрудничали с киевским режимом.Спикер крымского парламента заверил, что предприятие непременно продолжит свою работу, и отметил, что уже имеется много желающих приобрести этот ценный актив.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализацииКвартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачейБелогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, владимир константинов, национализация в крыму, промышленность в крыму, украина, всу (вооруженные силы украины)