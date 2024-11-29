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Воровское в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Воровское в ДНР перешло под контроль России
Воровское в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Воровское в ДНР перешло под контроль России
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.11.2024
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новости сво
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
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Воровское в ДНР перешло под контроль России

Армия России освободила населенный пункт Воровское в Донбассе

12:38 29.11.2024 (обновлено: 12:42 29.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Воровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.

 
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
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