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Воровское в ДНР перешло под контроль России

Воровское в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Воровское в ДНР перешло под контроль России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.11.2024

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2024-11-29T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воровское в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.

донецкая народная республика (днр)

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2024

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новости сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, министерство обороны рф, вооруженные силы россии