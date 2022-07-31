https://crimea.ria.ru/20220731/v-sevastopole-vveli-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124014933.html

В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности

В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 31.07.2022

В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности

На внеочередном заседание штаба антитеррористической комиссии в Севастополе принято решение о введение "желтого" –высокого – уровня террористической опасности... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T15:14

2022-07-31T15:14

2022-07-31T15:28

севастополь

происшествия

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На внеочередном заседание штаба антитеррористической комиссии в Севастополе принято решение о введение "желтого" –высокого – уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, эта мера никак не отразится на севастопольцах.Он также сообщил, что на сайте правительства города в ближайшее время будут опубликованы подробные рекомендации и все необходимые номера телефонов. И добавил, что информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.

https://crimea.ria.ru/20220425/chto-takoe-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-1122915202.html

https://crimea.ria.ru/20220731/ataku-na-shtab-chf-mozhno-kvalifitsirovat-kak-terrorizm--voennyy-ekspert-1124013484.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя