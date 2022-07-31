В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности
После атаки на Штаб ЧФ в Севастополе введен высокий уровень террористической опасности
15:14 31.07.2022 (обновлено: 15:28 31.07.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрафская пристань в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На внеочередном заседание штаба антитеррористической комиссии в Севастополе принято решение о введение "желтого" –высокого – уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Приняли решение о введение "желтого" уровня террористической опасности. "Желтый" уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности", — написал он в своем Telegram-канале.
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По его словам, эта мера никак не отразится на севастопольцах.
"Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев", - заверил губернатор.
Он также сообщил, что на сайте правительства города в ближайшее время будут опубликованы подробные рекомендации и все необходимые номера телефонов. И добавил, что информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.