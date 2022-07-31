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В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 31.07.2022
В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности
На внеочередном заседание штаба антитеррористической комиссии в Севастополе принято решение о введение "желтого" –высокого – уровня террористической опасности... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T15:14
2022-07-31T15:28
севастополь
происшествия
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На внеочередном заседание штаба антитеррористической комиссии в Севастополе принято решение о введение "желтого" –высокого – уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, эта мера никак не отразится на севастопольцах.Он также сообщил, что на сайте правительства города в ближайшее время будут опубликованы подробные рекомендации и все необходимые номера телефонов. И добавил, что информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.
https://crimea.ria.ru/20220425/chto-takoe-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-1122915202.html
https://crimea.ria.ru/20220731/ataku-na-shtab-chf-mozhno-kvalifitsirovat-kak-terrorizm--voennyy-ekspert-1124013484.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности

После атаки на Штаб ЧФ в Севастополе введен высокий уровень террористической опасности

15:14 31.07.2022 (обновлено: 15:28 31.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрафская пристань в Севастополе
Графская пристань в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На внеочередном заседание штаба антитеррористической комиссии в Севастополе принято решение о введение "желтого" –высокого – уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Приняли решение о введение "желтого" уровня террористической опасности. "Желтый" уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности", — написал он в своем Telegram-канале.
Знак Опасно, газ! - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 18:55
Что такое желтый уровень террористической угрозы
По его словам, эта мера никак не отразится на севастопольцах.

"Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев", - заверил губернатор.

Он также сообщил, что на сайте правительства города в ближайшее время будут опубликованы подробные рекомендации и все необходимые номера телефонов. И добавил, что информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
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12:47
Атаку на Штаб ЧФ можно квалифицировать как терроризм — военный эксперт
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.
 
СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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