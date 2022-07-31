https://crimea.ria.ru/20220731/podrobnosti-chp-v-shtabe-chf-v-sevastopole-srabotalo-malomoschnoe-ustroystvo-1124011376.html
Подробности ЧП в штабе ЧФ в Севастополе: сработало маломощное устройство
Подробности ЧП в штабе ЧФ в Севастополе: сработало маломощное устройство - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Подробности ЧП в штабе ЧФ в Севастополе: сработало маломощное устройство
В воскресенье утром на территории штаба Черноморского флота сработало маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотник. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T09:12
2022-07-31T09:12
2022-07-31T09:19
севастополь
происшествия
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье утром на территории штаба Черноморского флота сработало маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотник. Об этом со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РИА Новости.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, погибших нет. Сейчас на месте работают специалисты ФСБ, выясняются все обстоятельства случившегося. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.
https://crimea.ria.ru/20220731/shtab-chf-v-sevastopole-atakovan-ukrainskim-bespilotnikom-raneny-5-chelovek-1124010969.html
севастополь
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Подробности ЧП в штабе ЧФ в Севастополе: сработало маломощное устройство
На территории штаба ЧФ в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство
09:12 31.07.2022 (обновлено: 09:19 31.07.2022)