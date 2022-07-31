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Развожаев рассказал о пострадавших при взрыве в Штабе ЧФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Развожаев рассказал о пострадавших при взрыве в Штабе ЧФ в Севастополе
Развожаев рассказал о пострадавших при взрыве в Штабе ЧФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Развожаев рассказал о пострадавших при взрыве в Штабе ЧФ в Севастополе
В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали шесть человек, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T09:39
2022-07-31T09:45
севастополь
происшествия
михаил развожаев
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали шесть человек, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.
https://crimea.ria.ru/20220731/podrobnosti-chp-v-shtabe-chf-v-sevastopole-srabotalo-malomoschnoe-ustroystvo-1124011376.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
Развожаев рассказал о пострадавших при взрыве в Штабе ЧФ в Севастополе

Развожаев: число пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе увеличилось до 6 человек

09:39 31.07.2022 (обновлено: 09:45 31.07.2022)
 
© Telegram Михаил РазвожаевГубернатор Севастополя Михаил Развожаев на территории Штаба ЧФ, куда прилетел беспилотник со взрывчаткой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на территории Штаба ЧФ, куда прилетел беспилотник со взрывчаткой
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали шесть человек, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Погибших нет. Шесть человек пострадали. Двое (получили — ред.) средней степени тяжести раны, у остальных — легкие ранения. Вся помощь необходимая оказана", — рассказал губернатор.

Территория Штаба ЧФ в Севастополе, куда прилетел вражеский беспилотник
09:12
Подробности ЧП в штабе ЧФ в Севастополе: сработало маломощное устройство
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.
Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.
 
СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевАрмия и флотБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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