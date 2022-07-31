https://crimea.ria.ru/20220731/razvozhaev-rasskazal-o-postradavshikh-pri-vzryve-v-shtabe-chf-v-sevastopole-1124011542.html

Развожаев рассказал о пострадавших при взрыве в Штабе ЧФ в Севастополе

Развожаев рассказал о пострадавших при взрыве в Штабе ЧФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Развожаев рассказал о пострадавших при взрыве в Штабе ЧФ в Севастополе

В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали шесть человек, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T09:39

2022-07-31T09:39

2022-07-31T09:45

севастополь

происшествия

михаил развожаев

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали шесть человек, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности.Позже в пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.

https://crimea.ria.ru/20220731/podrobnosti-chp-v-shtabe-chf-v-sevastopole-srabotalo-malomoschnoe-ustroystvo-1124011376.html

севастополь

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2022

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севастополь, происшествия, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя