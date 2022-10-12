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На подъезде к Севастополю появились новые блокпосты - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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На подъезде к Севастополю появились новые блокпосты
На подъезде к Севастополю появились новые блокпосты - РИА Новости Крым, 12.10.2022
На подъезде к Севастополю появились новые блокпосты
На ведущей к Севастополю автодороге появились блокпосты. Как пояснили в УМВД по Севастополю, передислокация связана с "меняющейся дорожной обстановкой". РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T17:55
2022-10-12T17:55
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На ведущей к Севастополю автодороге появились блокпосты. Как пояснили в УМВД по Севастополю, передислокация связана с "меняющейся дорожной обстановкой".В пресс-службе пояснили, что посты работают для "эффективного обеспечения безопасности дорожного движения и пресечения правонарушений на городских автомагистралях".При этом ,"с учетом меняющейся дорожной обстановки, в том числе аварийности и динамики потока транспорта", происходит их "периодическая передислокация"."В настоящее время функционируют мобильные посты, в состав которых входят сотрудники УГИБДД", – сообщили в полиции.В Севастополе с 31 июля введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности в после того, как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.5 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в в ходе совещания по вопросам нацбезопасности, которое он провел в Севастополе, раскритиковал уровень антитеррористической защищенности Крыма в условиях существующих угроз.
https://crimea.ria.ru/20221011/aksenov-vvel-rezhim-povyshennoy-opasnosti-v-kerchi-i-leninskom-rayone-1124829097.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя
На подъезде к Севастополю появились новые блокпосты

На ведущей к Севастополю автодороге развернули новые блокпосты

17:55 12.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкБлокпост на въезде в Севастополь
Блокпост на въезде в Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На ведущей к Севастополю автодороге появились блокпосты. Как пояснили в УМВД по Севастополю, передислокация связана с "меняющейся дорожной обстановкой".
В пресс-службе пояснили, что посты работают для "эффективного обеспечения безопасности дорожного движения и пресечения правонарушений на городских автомагистралях".
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При этом ,"с учетом меняющейся дорожной обстановки, в том числе аварийности и динамики потока транспорта", происходит их "периодическая передислокация".
"В настоящее время функционируют мобильные посты, в состав которых входят сотрудники УГИБДД", – сообщили в полиции.
В Севастополе с 31 июля введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности в после того, как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.
5 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в в ходе совещания по вопросам нацбезопасности, которое он провел в Севастополе, раскритиковал уровень антитеррористической защищенности Крыма в условиях существующих угроз.
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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