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Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе
Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе
Шестилетний ребенок погиб, около 20 человек пострадали в результате украинских атак на Волноваху и Волновахский район. Об этом сообщил врио главы Донецкой... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T13:35
2023-06-19T13:35
2023-06-19T13:51
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Шестилетний ребенок погиб, около 20 человек пострадали в результате украинских атак на Волноваху и Волновахский район. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, в Волновахском районе погибла шестилетняя девочка."Трагедия произошла из-за дистанционного минирования района, которое вооруженные формирования Украины проводят уже несколько дней, и одна из мин попала во двор дома, где жила девочка. Приношу соболезнования родителям ребенка", - сказал Пушилин.Как сообщалось, в понедельник в результате украинского обстрела Валуйского городского округа Белгородской области пострадали семь человек, в том числе ребенок. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, все они госпитализированы.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человекаВСУ обстреляли Макеевку: погибли две женщины, ранен 4-летний ребенокВСУ попали в сахарный завод в Курской области
https://crimea.ria.ru/20230619/vsu-byut-po-mirnym-gorodam-khersonschiny-novye-obstrely-levoberezhya-1129468406.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, события в донбассе, происшествия, общество, новости
Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе
Пушилин: в результате удара ВСУ по Волновахе погиб 6-летний ребенок и ранены 20 жителей
13:35 19.06.2023 (обновлено: 13:51 19.06.2023)