https://crimea.ria.ru/20230618/vsu-popali-v-sakharnyy-zavod-v-kurskoy-oblasti-1129461392.html
ВСУ попали в сахарный завод в Курской области
ВСУ попали в сахарный завод в Курской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023
ВСУ попали в сахарный завод в Курской области
Украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Курской области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T18:01
2023-06-18T18:01
2023-06-18T18:03
всу (вооруженные силы украины)
сво
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роман старовойт
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Курской области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Три населенных пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале."В поселке Глушково — больше 10 прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена", - сообщил Старовойт.При этом он отметил, что ремонтные бригады выедут на место, как только это будет целесообразно с точки зрения безопасности.В настоящее время ведется подомовой обход в населенных пунктах, которые подверглись обстрелу со стороны киевского режима.Только за минувшие сутки украинские боевики нанесли удары по 19 селам и хуторам Белгородской области. Всего было зафиксировано 118 прилетов, с беспилотников на села сброшено четыре гранаты.Также известно, что беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области. Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, для попытки прорваться и взять Донбасс.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшиеСемь прилетов по Курской области – ранены два человека
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, роман старовойт, курская область
ВСУ попали в сахарный завод в Курской области
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области, поврежден сахарный завод
18:01 18.06.2023 (обновлено: 18:03 18.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Курской области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Три населенных пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в поселке Теткино и в селе Попово-Лежачи насчитали десять прилетов. В результате атаки поврежден местный сахарный завод. Частные подворья не пострадали.
"В поселке Глушково — больше 10 прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена", - сообщил Старовойт.
При этом он отметил, что ремонтные бригады выедут на место, как только это будет целесообразно с точки зрения безопасности.
В настоящее время ведется подомовой обход в населенных пунктах, которые подверглись обстрелу со стороны киевского режима.
Только за минувшие сутки украинские боевики нанесли удары по 19 селам
и хуторам Белгородской области. Всего было зафиксировано 118 прилетов, с беспилотников на села сброшено четыре гранаты.
Также известно, что беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области.
Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта
, для попытки прорваться и взять Донбасс.
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