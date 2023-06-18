https://crimea.ria.ru/20230618/vsu-popali-v-sakharnyy-zavod-v-kurskoy-oblasti-1129461392.html

ВСУ попали в сахарный завод в Курской области

ВСУ попали в сахарный завод в Курской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023

ВСУ попали в сахарный завод в Курской области

Украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Курской области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T18:01

2023-06-18T18:01

2023-06-18T18:03

всу (вооруженные силы украины)

сво

происшествия

обстрелы всу

обстрелы курской области

роман старовойт

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/12/1129461281_0:213:960:753_1920x0_80_0_0_bb02c9884df2bcb1f4dc7451622f50f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Курской области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Три населенных пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале."В поселке Глушково — больше 10 прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена", - сообщил Старовойт.При этом он отметил, что ремонтные бригады выедут на место, как только это будет целесообразно с точки зрения безопасности.В настоящее время ведется подомовой обход в населенных пунктах, которые подверглись обстрелу со стороны киевского режима.Только за минувшие сутки украинские боевики нанесли удары по 19 селам и хуторам Белгородской области. Всего было зафиксировано 118 прилетов, с беспилотников на села сброшено четыре гранаты.Также известно, что беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области. Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, для попытки прорваться и взять Донбасс.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшиеСемь прилетов по Курской области – ранены два человека

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, роман старовойт, курская область