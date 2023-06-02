https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-obstrelyali-makeevku-pogibli-dve-zhenschiny-ranen-4-letniy-rebenok-1129150192.html

ВСУ обстреляли Макеевку: погибли две женщины, ранен 4-летний ребенок

ВСУ обстреляли Макеевку: погибли две женщины, ранен 4-летний ребенок - РИА Новости Крым, 02.06.2023

ВСУ обстреляли Макеевку: погибли две женщины, ранен 4-летний ребенок

Боевики ВСУ в пятницу обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, в результате погибли две женщины и ранен четырехлетний ребенок, сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T14:02

2023-06-02T14:02

2023-06-02T14:36

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в пятницу обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, в результате погибли две женщины и ранен четырехлетний ребенок, сообщил мэр города Владислав Ключаров.Также в пятницу боевики ВСУ обстреляли Донецк, выпустив по городу около 20 снарядов натовского калибра. В частности, обстрелам подверглись Куйбышевский, Петровский и Кировский районы. По информации мэра города Алексея Кулемзина, в частных домовладениях повреждены фасады, кровля, остекление, заборы. Накануне в результате обстрела в Петровском районе Донецка погиб мужчина 1957 года рождения.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. В Шебекинском городском округе погибли две женщины, двое мужчин получили проникающие осколочные ранения и в тяжелом состоянии доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиковАртиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской областиВ Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек

https://crimea.ria.ru/20230601/neskolko-popytok-vtorzheniya-podrobnosti-ot-minoborony-ob-atakakh-vsu-1129137073.html

донецкая народная республика (днр)

макеевка

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), макеевка, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, общество, новости