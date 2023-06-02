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ВСУ обстреляли Макеевку: погибли две женщины, ранен 4-летний ребенок
ВСУ обстреляли Макеевку: погибли две женщины, ранен 4-летний ребенок - РИА Новости Крым, 02.06.2023
ВСУ обстреляли Макеевку: погибли две женщины, ранен 4-летний ребенок
Боевики ВСУ в пятницу обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, в результате погибли две женщины и ранен четырехлетний ребенок, сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T14:02
2023-06-02T14:02
2023-06-02T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в пятницу обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, в результате погибли две женщины и ранен четырехлетний ребенок, сообщил мэр города Владислав Ключаров.Также в пятницу боевики ВСУ обстреляли Донецк, выпустив по городу около 20 снарядов натовского калибра. В частности, обстрелам подверглись Куйбышевский, Петровский и Кировский районы. По информации мэра города Алексея Кулемзина, в частных домовладениях повреждены фасады, кровля, остекление, заборы. Накануне в результате обстрела в Петровском районе Донецка погиб мужчина 1957 года рождения.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. В Шебекинском городском округе погибли две женщины, двое мужчин получили проникающие осколочные ранения и в тяжелом состоянии доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиковАртиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской областиВ Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек
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ВСУ обстреляли Макеевку: погибли две женщины, ранен 4-летний ребенок
Мэр Макеевки Ключаров: в результате обстрела ВСУ погибли две женщины и ранен ребенок
14:02 02.06.2023 (обновлено: 14:36 02.06.2023)