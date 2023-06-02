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Артиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской области
Артиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Артиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской области
Тринадцать городов и сел левобережья Херсонской области за минувшие сутки обстреляли украинские боевики из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T11:05
2023-06-02T11:05
2023-06-02T11:26
херсонская область
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Тринадцать городов и сел левобережья Херсонской области за минувшие сутки обстреляли украинские боевики из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Гражданские объекты подвергались обстрелам более сотни раз, сообщили в экстренных службах региона.В течение дня обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемь населенных пунктов. По Новой Каховке выпустили 12 снарядов из ствольной артиллерии и два реактивных снаряда из системы залпового огня "Ольха", по городу Голая Пристань – семь. В населенном пункте Корсунка насчитали девять прилетов, в Казачьих Лагерях – 11. По девять снарядов пришлось на инфраструктуру поселков Песчановка и Подстепное. Также по шесть ударов украинской ствольной артиллерии пришлось пережить населенным пунктам Кардашинка и Саги.Минувшей ночью ВСУ продолжили терроризировать мирное население, обстреляв гражданскую инфраструктуру городов Каховка и Новая Каховка, населенных пунктов Горностаевка, Забарино и Каиры. В общей сложности по двум городам и трем поселкам было выпущено 32 снаряда из ствольной артиллерии.Днем ранее украинские вооруженные формирования выпустили по девяти городам и селам Херсонской области около 80 снарядов. Врио губернатора Владимир Сальдо сообщил об одном погибшем, еще несколько человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяевВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорогСкрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия, новости
Артиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской области
Более сотни снарядов выпустили украинские военные по городам и селам Херсонской области
11:05 02.06.2023 (обновлено: 11:26 02.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Тринадцать городов и сел левобережья Херсонской области за минувшие сутки обстреляли украинские боевики из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Гражданские объекты подвергались обстрелам более сотни раз, сообщили в экстренных службах региона.
В течение дня обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемь населенных пунктов. По Новой Каховке выпустили 12 снарядов из ствольной артиллерии и два реактивных снаряда из системы залпового огня "Ольха", по городу Голая Пристань – семь.
В населенном пункте Корсунка насчитали девять прилетов, в Казачьих Лагерях – 11. По девять снарядов пришлось на инфраструктуру поселков Песчановка и Подстепное. Также по шесть ударов украинской ствольной артиллерии пришлось пережить населенным пунктам Кардашинка и Саги.
Минувшей ночью ВСУ продолжили терроризировать мирное население, обстреляв гражданскую инфраструктуру городов Каховка и Новая Каховка, населенных пунктов Горностаевка, Забарино и Каиры. В общей сложности по двум городам и трем поселкам было выпущено 32 снаряда из ствольной артиллерии.
"Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – отметили в экстренных службах.
Днем ранее украинские вооруженные формирования выпустили по девяти городам и селам
Херсонской области около 80 снарядов. Врио губернатора Владимир Сальдо сообщил об одном погибшем
, еще несколько человек получили ранения.
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