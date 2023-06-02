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Артиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской области

Артиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Артиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской области

Тринадцать городов и сел левобережья Херсонской области за минувшие сутки обстреляли украинские боевики из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T11:05

2023-06-02T11:05

2023-06-02T11:26

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Тринадцать городов и сел левобережья Херсонской области за минувшие сутки обстреляли украинские боевики из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Гражданские объекты подвергались обстрелам более сотни раз, сообщили в экстренных службах региона.В течение дня обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемь населенных пунктов. По Новой Каховке выпустили 12 снарядов из ствольной артиллерии и два реактивных снаряда из системы залпового огня "Ольха", по городу Голая Пристань – семь. В населенном пункте Корсунка насчитали девять прилетов, в Казачьих Лагерях – 11. По девять снарядов пришлось на инфраструктуру поселков Песчановка и Подстепное. Также по шесть ударов украинской ствольной артиллерии пришлось пережить населенным пунктам Кардашинка и Саги.Минувшей ночью ВСУ продолжили терроризировать мирное население, обстреляв гражданскую инфраструктуру городов Каховка и Новая Каховка, населенных пунктов Горностаевка, Забарино и Каиры. В общей сложности по двум городам и трем поселкам было выпущено 32 снаряда из ствольной артиллерии.Днем ранее украинские вооруженные формирования выпустили по девяти городам и селам Херсонской области около 80 снарядов. Врио губернатора Владимир Сальдо сообщил об одном погибшем, еще несколько человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяевВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорогСкрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия, новости