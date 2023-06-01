https://crimea.ria.ru/20230601/artilleriya-vsu-atakovala-9-gorodov-i-sel-khersonschiny-1129120854.html

Артиллерия ВСУ атаковала 9 городов и сел Херсонщины

Артиллерия ВСУ атаковала 9 городов и сел Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Артиллерия ВСУ атаковала 9 городов и сел Херсонщины

Девять городов и сел Херсонской области оказались под огнем ствольной артиллерии ВСУ, за сутки боевики выпустили по гражданским объектам около 80 снарядов. Об... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T09:45

2023-06-01T09:45

2023-06-01T10:14

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/19/1126122092_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_c61f197e995267203fb28283937cac42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Девять городов и сел Херсонской области оказались под огнем ствольной артиллерии ВСУ, за сутки боевики выпустили по гражданским объектам около 80 снарядов. Об этом информируют экстренные службы региона.От дневных обстрелов накануне пострадали шесть населенных пунктов. На город Голая Пристань опустилось 12 снарядов. Еще девять – на село Васильевку и 8 – на село Крынки. Трем населенным пунктам – Корсунка, Саги и Казачьи Лагеря – довелось вытерпеть 19 обстрелов.Минувшей ночью ВСУ не прекратили терроризировать мирных, обстреляв гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке и Каховке, Крынках и Днепрянах. В общей сложности по этим двум городам и двум поселкам было выпущено 28 снарядов.Накануне, 31 мая, ВСУ накрыли огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости