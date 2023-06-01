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Артиллерия ВСУ атаковала 9 городов и сел Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Артиллерия ВСУ атаковала 9 городов и сел Херсонщины
Артиллерия ВСУ атаковала 9 городов и сел Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Артиллерия ВСУ атаковала 9 городов и сел Херсонщины
Девять городов и сел Херсонской области оказались под огнем ствольной артиллерии ВСУ, за сутки боевики выпустили по гражданским объектам около 80 снарядов. Об... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T09:45
2023-06-01T10:14
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Девять городов и сел Херсонской области оказались под огнем ствольной артиллерии ВСУ, за сутки боевики выпустили по гражданским объектам около 80 снарядов. Об этом информируют экстренные службы региона.От дневных обстрелов накануне пострадали шесть населенных пунктов. На город Голая Пристань опустилось 12 снарядов. Еще девять – на село Васильевку и 8 – на село Крынки. Трем населенным пунктам – Корсунка, Саги и Казачьи Лагеря – довелось вытерпеть 19 обстрелов.Минувшей ночью ВСУ не прекратили терроризировать мирных, обстреляв гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке и Каховке, Крынках и Днепрянах. В общей сложности по этим двум городам и двум поселкам было выпущено 28 снарядов.Накануне, 31 мая, ВСУ накрыли огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Артиллерия ВСУ атаковала 9 городов и сел Херсонщины

Артиллерия ВСУ обстреляла девять городов и сел Херсонщины

09:45 01.06.2023 (обновлено: 10:14 01.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО. Архивное фото
Работа РСЗО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Девять городов и сел Херсонской области оказались под огнем ствольной артиллерии ВСУ, за сутки боевики выпустили по гражданским объектам около 80 снарядов. Об этом информируют экстренные службы региона.
От дневных обстрелов накануне пострадали шесть населенных пунктов. На город Голая Пристань опустилось 12 снарядов. Еще девять – на село Васильевку и 8 – на село Крынки. Трем населенным пунктам – Корсунка, Саги и Казачьи Лагеря – довелось вытерпеть 19 обстрелов.
Минувшей ночью ВСУ не прекратили терроризировать мирных, обстреляв гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке и Каховке, Крынках и Днепрянах. В общей сложности по этим двум городам и двум поселкам было выпущено 28 снарядов.
"Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – отметили в экстренных службах.
Накануне, 31 мая, ВСУ накрыли огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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