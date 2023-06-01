https://crimea.ria.ru/20230601/v-novoy-kakhovke-v-rezultate-obstrela-vsu-pogib-chelovek-1129133711.html

В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек

В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек - РИА Новости Крым, 01.06.2023

В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек

Украинские боевики провели массированный обстрел Новой Каховки, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T17:06

2023-06-01T17:06

2023-06-01T17:06

новая каховка

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

владимир сальдо

ветераны сво

дети

новые регионы россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики провели массированный обстрел Новой Каховки, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Сегодня, в Международный день защиты детей, террористы киевского режима особенно сильно обстреляли Новую Каховку. Разрушены жилые дома, среди мирных жителей есть один погибший, несколько человек ранены. Ракеты боевики посылали, не считаясь с тем, по кому прилетит — по взрослым или по детям. Убежден, что террористами в большей мере движет не военный расчет, а иррациональная злоба – навредить, сорвать праздник, причинить как можно больше моральных и физических страданий", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, глава региона сообщил, что украинские спецслужбы пытаются через подставные организации выкрасть из Херсонской области детей, оставшихся без родительского попечения.Дети, которых удалось спасти от незаконного перемещения, рассказали, что в Киеве они должны были дать лживое интервью о своей якобы плохой жизни в России. "Все попытки киевских экстремистов использовать наших детей в своих грязных играх будем и дальше жестко пресекать", - пообещал Владимир Сальдо.Сегодня ВСУ предпринимают также ожесточенные обстрелы Белгородской области. В Шебекинском и Грайворонском округах пострадало сразу несколько населенных пунктов. В Новой Таволжанке один мирный житель получил осколочное ранение плеча, от попадания снаряда загорелся жилой дом. В Козинке от огня пострадало два частных дома. В селе Новопетровка Валуйского городского округа под обстрел попала школа и медпункт, пострадали два учителя.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек раненыОдин погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещенияВ зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта

https://crimea.ria.ru/20230519/razrusheniy-ne-schest-glava-novoy-kakhovki-o-posledstviyakh-obstrelov-vsu-1128838684.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, владимир сальдо, ветераны сво, дети, новые регионы россии, происшествия