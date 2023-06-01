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В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек
В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек - РИА Новости Крым, 01.06.2023
В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек
Украинские боевики провели массированный обстрел Новой Каховки, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T17:06
2023-06-01T17:06
новая каховка
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
владимир сальдо
ветераны сво
дети
новые регионы россии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики провели массированный обстрел Новой Каховки, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Сегодня, в Международный день защиты детей, террористы киевского режима особенно сильно обстреляли Новую Каховку. Разрушены жилые дома, среди мирных жителей есть один погибший, несколько человек ранены. Ракеты боевики посылали, не считаясь с тем, по кому прилетит — по взрослым или по детям. Убежден, что террористами в большей мере движет не военный расчет, а иррациональная злоба – навредить, сорвать праздник, причинить как можно больше моральных и физических страданий", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, глава региона сообщил, что украинские спецслужбы пытаются через подставные организации выкрасть из Херсонской области детей, оставшихся без родительского попечения.Дети, которых удалось спасти от незаконного перемещения, рассказали, что в Киеве они должны были дать лживое интервью о своей якобы плохой жизни в России. "Все попытки киевских экстремистов использовать наших детей в своих грязных играх будем и дальше жестко пресекать", - пообещал Владимир Сальдо.Сегодня ВСУ предпринимают также ожесточенные обстрелы Белгородской области. В Шебекинском и Грайворонском округах пострадало сразу несколько населенных пунктов. В Новой Таволжанке один мирный житель получил осколочное ранение плеча, от попадания снаряда загорелся жилой дом. В Козинке от огня пострадало два частных дома. В селе Новопетровка Валуйского городского округа под обстрел попала школа и медпункт, пострадали два учителя.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек раненыОдин погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещенияВ зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта
https://crimea.ria.ru/20230519/razrusheniy-ne-schest-glava-novoy-kakhovki-o-posledstviyakh-obstrelov-vsu-1128838684.html
новая каховка
херсонская область
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новая каховка, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, владимир сальдо, ветераны сво, дети, новые регионы россии, происшествия
В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек

Владимир Сальдо: Новая Каховка под массированным обстрелом, погиб мирный житель

17:06 01.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результат обстрела центральной городской больницы
Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики провели массированный обстрел Новой Каховки, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня, в Международный день защиты детей, террористы киевского режима особенно сильно обстреляли Новую Каховку. Разрушены жилые дома, среди мирных жителей есть один погибший, несколько человек ранены. Ракеты боевики посылали, не считаясь с тем, по кому прилетит — по взрослым или по детям. Убежден, что террористами в большей мере движет не военный расчет, а иррациональная злоба – навредить, сорвать праздник, причинить как можно больше моральных и физических страданий", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава региона сообщил, что украинские спецслужбы пытаются через подставные организации выкрасть из Херсонской области детей, оставшихся без родительского попечения.
"На этом фоне верхом лицемерия являются намерения украинских спецслужб через подставные организации выкрасть детей из Херсонской области. Наши оперативники пресекли уже несколько попыток заезжих "волонтерок" оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев. Цель таких попыток — не забота о детях, а самая примитивная пропаганда", - подчеркнул Сальдо.
Дети, которых удалось спасти от незаконного перемещения, рассказали, что в Киеве они должны были дать лживое интервью о своей якобы плохой жизни в России. "Все попытки киевских экстремистов использовать наших детей в своих грязных играх будем и дальше жестко пресекать", - пообещал Владимир Сальдо.
Сегодня ВСУ предпринимают также ожесточенные обстрелы Белгородской области. В Шебекинском и Грайворонском округах пострадало сразу несколько населенных пунктов. В Новой Таволжанке один мирный житель получил осколочное ранение плеча, от попадания снаряда загорелся жилой дом. В Козинке от огня пострадало два частных дома. В селе Новопетровка Валуйского городского округа под обстрел попала школа и медпункт, пострадали два учителя.
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Новая КаховкаХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУВладимир СальдоВетераны СВОдетиНовые регионы РоссииПроисшествия
 
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