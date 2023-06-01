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Несколько сел в Белгородской области под обстрелом ВСУ

Несколько сел в Белгородской области под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Несколько сел в Белгородской области под обстрелом ВСУ

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T14:55

2023-06-01T14:55

2023-06-01T15:05

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, речь о Шебекинском и Грайворонском округах. Информация по разрушениям в населенных пунктах уточняется.Ранее в четверг губернатор Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Днем ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития. Также два человека пострадали в результате артиллерийского обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа, удар пришелся по школе и медпункту.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в ШебекиноВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек раненыОдин погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

украина

россия

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