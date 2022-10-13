https://crimea.ria.ru/20221013/osobennosti-nalogovoy-kampanii-2022-v-krymu-kto-i-skolko-zaplatit-1124846772.html
Особенности налоговой кампании-2022 в Крыму: кто и сколько заплатит
Особенности налоговой кампании-2022 в Крыму: кто и сколько заплатит - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Особенности налоговой кампании-2022 в Крыму: кто и сколько заплатит
1 декабря заканчивается кампания по уплате имущественных налогов физических лиц за 2021 год. О том, где, как и какую сумму необходимо уплатить в бюджет, в эфире РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T08:02
2022-10-13T08:02
2022-10-13T08:02
радио "спутник в крыму"
крым
экономика
федеральная налоговая служба (фнс)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 1 декабря заканчивается кампания по уплате имущественных налогов физических лиц за 2021 год. О том, где, как и какую сумму необходимо уплатить в бюджет, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по РК Артем Грудницкий.Письма и сообщенияНалоговые уведомления рассылаются заказными письмами либо размещаются в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика. Как и в предыдущие годы, печать и рассылку уведомлений выполняет ФКО "Налог-сервис" ФНС России. Они рассчитываются налоговым органом (ГИДББ и Госкомрегистром) без участия налогоплательщика.Налоговое уведомлениеВ налоговом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате налогам, при этом в отношении каждого налога указывается объект налогообложения, сумма к уплате, налоговая база, реквизиты для зачисления средств и срок оплаты. Для удобства пользователей каждое уведомление содержит УИН, QR-код и штрих-код.При этом налоговые уведомления не содержат информации об объектах, по которым не предъявлен налог к уплате. К примеру, применены налоговые льготы или вычеты, либо присутствует переплата, которая полностью перекрывает исчисленный налог."Если человек по какой-то причине не получил налоговое уведомление, ему необходимо обратиться в любой офис ФНС с паспортом, письменно на сайт НФС, либо по телефонам горячей линии +7 (3652) 54-80-45, чтобы установить сумму налога и оплатить ее", - пояснил специалист.Кто и за что заплатитНачальник отдела налогообложения имущества УФНС России по РК отметил, что в этом году размер налога на имущество будет выше, чем в прошлом. Это связано с изменившимся понижающим коэффициентом. Если в прошлом году он составлял 0,2, то в этом – 0,4, а в следующем составит 0,6.Изменения в размере суммы земельного налога могут быть связаны с изменением ставки налога, либо внесением изменений в перечень льготных категорий граждан. При этом ежегодный рост суммы налога не может превышать 10%, подчеркнул он.Кроме того, при расчете имущественного налога предусмотрены льготы в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. То есть, в отношении одной квартиры, одной комнаты, одного жилого дома или его части, хозпостройки и т.д. Данная норма не распространяется на объекты, которые используются в предпринимательской деятельности.Как оплатитьПлатежи принимаются в отделениях банков и почты, терминалах, электронном приложении банка, через личный кабинет на сайте ФНС России. Кроме того, для удобства пользователей существует услуга "единый налоговый платеж". При ее помощи человек может зачислить денежные средства, которые в последствие будут списаны налоговым органом по факту поступления уведомления.Если закралась ошибка"Для самостоятельного расчета или перепроверки полученного размера налога можно воспользоваться калькулятором на сайте ФНС России. В случае обнаружения ошибки – неправильно рассчитанной суммы – необходимо обратиться через сайт ФНС России, личный кабинет, МФЦ или письменно в налоговый орган. По результатам рассмотрения обращения будет либо произведен перерасчет, либо даны пояснения. Задать вопросы лично можно и по телефону (3652) 54-80-45", – сказал Грудницкий.В случае неуплаты налогов до 1 декабря включительно, со 2 декабря начинает ежедневно начисляться пеня. Кроме того, налоговые органы вправе принимать меры по взиманию средств с налогоплательщика, вплоть до взыскания объекта в судебном порядке.В этом году региональным ФНС было сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений. Сумма исчисленного налога превышает два миллиарды рублей, что на четверть больше уровня прошлого года.
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РИА Новости Крым
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крым, экономика, федеральная налоговая служба (фнс), общество
Особенности налоговой кампании-2022 в Крыму: кто и сколько заплатит
Пришло время платить налоги: кто и сколько заплатит
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 1 декабря заканчивается кампания по уплате имущественных налогов физических лиц за 2021 год. О том, где, как и какую сумму необходимо уплатить в бюджет, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по РК Артем Грудницкий.
Налоговые уведомления рассылаются заказными письмами либо размещаются в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика. Как и в предыдущие годы, печать и рассылку уведомлений выполняет ФКО "Налог-сервис" ФНС России. Они рассчитываются налоговым органом (ГИДББ и Госкомрегистром) без участия налогоплательщика.
"В рамках проведения кампании в этом году рассылку налоговых уведомлений выполняет Краснодарское отделение почтовой связи. Срок уплаты налогов – 1 декабря 2022 года", – отметил Грудницкий.
В налоговом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате налогам, при этом в отношении каждого налога указывается объект налогообложения, сумма к уплате, налоговая база, реквизиты для зачисления средств и срок оплаты. Для удобства пользователей каждое уведомление содержит УИН, QR-код и штрих-код.
При этом налоговые уведомления не содержат информации об объектах, по которым не предъявлен налог к уплате. К примеру, применены налоговые льготы или вычеты, либо присутствует переплата, которая полностью перекрывает исчисленный налог.
"Если человек по какой-то причине не получил налоговое уведомление, ему необходимо обратиться в любой офис ФНС с паспортом, письменно на сайт НФС, либо по телефонам горячей линии +7 (3652) 54-80-45, чтобы установить сумму налога и оплатить ее", - пояснил специалист.
Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по РК отметил, что в этом году размер налога на имущество будет выше, чем в прошлом. Это связано с изменившимся понижающим коэффициентом. Если в прошлом году он составлял 0,2, то в этом – 0,4, а в следующем составит 0,6.
"По транспортному налогу возможно изменение сумм в связи с изменением перечней дорогостоящих автомобилей. В отношении авто стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент 1,1, стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей – коэффициент 2, и свыше 10 миллионов рублей применяется коэффициент 3", – продолжил Грудницкий.
Изменения в размере суммы земельного налога могут быть связаны с изменением ставки налога, либо внесением изменений в перечень льготных категорий граждан. При этом ежегодный рост суммы налога не может превышать 10%, подчеркнул он.
Кроме того, при расчете имущественного налога предусмотрены льготы в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. То есть, в отношении одной квартиры, одной комнаты, одного жилого дома или его части, хозпостройки и т.д. Данная норма не распространяется на объекты, которые используются в предпринимательской деятельности.
Платежи принимаются в отделениях банков и почты, терминалах, электронном приложении банка, через личный кабинет на сайте ФНС России. Кроме того, для удобства пользователей существует услуга "единый налоговый платеж". При ее помощи человек может зачислить денежные средства, которые в последствие будут списаны налоговым органом по факту поступления уведомления.
"Для самостоятельного расчета или перепроверки полученного размера налога можно воспользоваться калькулятором на сайте ФНС России. В случае обнаружения ошибки – неправильно рассчитанной суммы – необходимо обратиться через сайт ФНС России, личный кабинет, МФЦ или письменно в налоговый орган. По результатам рассмотрения обращения будет либо произведен перерасчет, либо даны пояснения. Задать вопросы лично можно и по телефону (3652) 54-80-45", – сказал Грудницкий.
В случае неуплаты налогов до 1 декабря включительно, со 2 декабря начинает ежедневно начисляться пеня. Кроме того, налоговые органы вправе принимать меры по взиманию средств с налогоплательщика, вплоть до взыскания объекта в судебном порядке.
В этом году региональным ФНС было сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений. Сумма исчисленного налога превышает два миллиарды рублей, что на четверть больше уровня прошлого года.