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В Севастополе разрабатывают собственные нейросети - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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https://crimea.ria.ru/20250215/v-sevastopole-razrabatyvayut-sobstvennye-neyroseti-1144155483.html
В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
В Севастополе разрабатывают собственные нейросети - РИА Новости Крым, 15.02.2025
В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
В Севастополе активно работают над созданием новых и улучшению имеющихся моделей искусственного интеллекта сразу несколько организаций. Решения севастопольских... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T20:10
2025-02-15T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Константин Георгиади. В Севастополе активно работают над созданием новых и улучшению имеющихся моделей искусственного интеллекта сразу несколько организаций. Решения севастопольских разработчиков актуальны во множестве сфер – от транспорта и бизнеса до сельского хозяйства и геологической разведки. О том, как это происходит, корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Севастопольском государственном университете и одной из ИТ-компаний. Университетский опыт и перспективыНа базе СевГУ работают над созданием сразу нескольких моделей нейросетей. Искусственный интеллект, создаваемый в вузе, решает самые разнообразные задачи. В сфере медицины – это контроль и прогнозирование эпидемиологической ситуации. В экологии – обнаружение аномалий экосистем в акватории региона. В транспорте – выявление уязвимости беспилотников. Специалисты вуза работают и над созданием ИИ, анализирующем общественные процессы. Развитием нейросетей при этом занимаются не только сотрудники, но и студенты. Как рассказали в вузе, проекты активно применяют в научных исследованиях.В университете останавливаться на достигнутом не планируют. В следующем учебном году состоится набор на шесть специальностей, связанных с ИИ. Студенты при этом освоят не только применение нейросетей в цифровом пространстве, но и использование искусственного интеллекта в более классической деятельности – аграрной сфере.Обучать будущих специалистов будут актуальным навыкам. При разработке учебной программы учтен практический опыт одной из крымских диджитал-компаний, отметили в СевГУ.Частные разработкиНейросети уже сейчас используют во многих сферах, в том числе в сфере бизнеса, где искусственный интеллект играет там очень весомую роль.Благодаря нейросетям балансируется нагрузка на сотрудников, также с них снимаются дополнительные задачи, что крайне важно для развития и роста в предпринимательстве. Систему, созданную именно для этих целей, разработали в одной из компаний. По словам ее представителя Романа Носенко, модель эффективно справляется с поставленными перед ней задачами.Проекты на материкеРазвитие искусственного интеллекта в России идет "не по-детски", говорит руководитель образовательной программы "Искусственный интеллект" МИФИ Роман Душкин. Ведется работа сразу над несколькими масштабными моделями ИИ для общего пользования. Помимо них, в стране есть еще ряд успешных, но закрытых проектов. Их используют в важных для страны направлениях. Например, в транспорте и экономике.По качеству открытые российские модели сопоставимы с популярными зарубежными нейросетями. Их выходу на глобальный рынок, как считает специалист, препятствует геополитическая ситуация.Включаться в гонку искусственного интеллекта при этом России не нужно, так как эти "соревнования" играют на руку Западу, отметил Душкин. Однако в вакууме отечественные разработчики не находятся. По словам эксперта, они активно изучают и адаптируют решения китайских и западных нейросетей с открытым кодом. Заменит ли робот человекаМассовой безработицы из-за развития нейросетей не будет. Как объяснил Роман Душкин, научно-технический прогресс всегда менял рынок труда, поэтому и сейчас люди адаптируются к новшествам в работе. Подобные изменения естественны для человечества.Бояться, что какие-то профессии исчезнут, по мнению Душкина, не нужно, подобные "экзистенциальные страхи" мало чем оправданы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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искусственный интеллект, нейросеть, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, крым, новости крыма
В Севастополе разрабатывают собственные нейросети

В авангарде развития ИИ - как севастопольские программисты строят цифровое будущее России

20:10 15.02.2025
 
© Фото сгенерировано искусственным интеллектомИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Фото сгенерировано искусственным интеллектом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Константин Георгиади. В Севастополе активно работают над созданием новых и улучшению имеющихся моделей искусственного интеллекта сразу несколько организаций. Решения севастопольских разработчиков актуальны во множестве сфер – от транспорта и бизнеса до сельского хозяйства и геологической разведки. О том, как это происходит, корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Севастопольском государственном университете и одной из ИТ-компаний.

Университетский опыт и перспективы

На базе СевГУ работают над созданием сразу нескольких моделей нейросетей. Искусственный интеллект, создаваемый в вузе, решает самые разнообразные задачи. В сфере медицины – это контроль и прогнозирование эпидемиологической ситуации. В экологии – обнаружение аномалий экосистем в акватории региона. В транспорте – выявление уязвимости беспилотников. Специалисты вуза работают и над созданием ИИ, анализирующем общественные процессы.

"Разрабатываем небольшие специальные нейросети для конкретных задач, например, для альтернативного расчета обратных задач кинематики, классификации специальных признаков в выборке данных и прочее, - делаем для себя инструменты решения научно-технических задач, как правило этот новый инструмент – альтернатива существующему классическому способу", – уточнили в СевГУ.

Развитием нейросетей при этом занимаются не только сотрудники, но и студенты. Как рассказали в вузе, проекты активно применяют в научных исследованиях.
В университете останавливаться на достигнутом не планируют. В следующем учебном году состоится набор на шесть специальностей, связанных с ИИ. Студенты при этом освоят не только применение нейросетей в цифровом пространстве, но и использование искусственного интеллекта в более классической деятельности – аграрной сфере.
Обучать будущих специалистов будут актуальным навыкам. При разработке учебной программы учтен практический опыт одной из крымских диджитал-компаний, отметили в СевГУ.

Частные разработки

Нейросети уже сейчас используют во многих сферах, в том числе в сфере бизнеса, где искусственный интеллект играет там очень весомую роль.
Благодаря нейросетям балансируется нагрузка на сотрудников, также с них снимаются дополнительные задачи, что крайне важно для развития и роста в предпринимательстве. Систему, созданную именно для этих целей, разработали в одной из компаний. По словам ее представителя Романа Носенко, модель эффективно справляется с поставленными перед ней задачами.
"Мы создаем прикладной инструмент, который приносит реальную пользу обществу", – подчеркнул Носенко.

Проекты на материке

Развитие искусственного интеллекта в России идет "не по-детски", говорит руководитель образовательной программы "Искусственный интеллект" МИФИ Роман Душкин. Ведется работа сразу над несколькими масштабными моделями ИИ для общего пользования. Помимо них, в стране есть еще ряд успешных, но закрытых проектов. Их используют в важных для страны направлениях. Например, в транспорте и экономике.
По качеству открытые российские модели сопоставимы с популярными зарубежными нейросетями. Их выходу на глобальный рынок, как считает специалист, препятствует геополитическая ситуация.
Включаться в гонку искусственного интеллекта при этом России не нужно, так как эти "соревнования" играют на руку Западу, отметил Душкин. Однако в вакууме отечественные разработчики не находятся. По словам эксперта, они активно изучают и адаптируют решения китайских и западных нейросетей с открытым кодом.
"Коллаборация лучше конкуренции и конфронтации. Научные коллективы всего мира сотрудничают между собой, что должно привести к развитию искусственного интеллекта на благо всего человечества", – сказал руководитель образовательной программы "Искусственный интеллект".

Заменит ли робот человека

Массовой безработицы из-за развития нейросетей не будет. Как объяснил Роман Душкин, научно-технический прогресс всегда менял рынок труда, поэтому и сейчас люди адаптируются к новшествам в работе. Подобные изменения естественны для человечества.
"Были крестьяне, которые с сохой ходили за лошадью, потом стали трактористы", – привел пример специалист.
Бояться, что какие-то профессии исчезнут, по мнению Душкина, не нужно, подобные "экзистенциальные страхи" мало чем оправданы.

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