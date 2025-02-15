https://crimea.ria.ru/20250215/v-sevastopole-razrabatyvayut-sobstvennye-neyroseti-1144155483.html

В Севастополе разрабатывают собственные нейросети

В Севастополе разрабатывают собственные нейросети - РИА Новости Крым, 15.02.2025

В Севастополе разрабатывают собственные нейросети

В Севастополе активно работают над созданием новых и улучшению имеющихся моделей искусственного интеллекта сразу несколько организаций. Решения севастопольских... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T20:10

2025-02-15T20:10

2025-02-15T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Константин Георгиади. В Севастополе активно работают над созданием новых и улучшению имеющихся моделей искусственного интеллекта сразу несколько организаций. Решения севастопольских разработчиков актуальны во множестве сфер – от транспорта и бизнеса до сельского хозяйства и геологической разведки. О том, как это происходит, корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Севастопольском государственном университете и одной из ИТ-компаний. Университетский опыт и перспективыНа базе СевГУ работают над созданием сразу нескольких моделей нейросетей. Искусственный интеллект, создаваемый в вузе, решает самые разнообразные задачи. В сфере медицины – это контроль и прогнозирование эпидемиологической ситуации. В экологии – обнаружение аномалий экосистем в акватории региона. В транспорте – выявление уязвимости беспилотников. Специалисты вуза работают и над созданием ИИ, анализирующем общественные процессы. Развитием нейросетей при этом занимаются не только сотрудники, но и студенты. Как рассказали в вузе, проекты активно применяют в научных исследованиях.В университете останавливаться на достигнутом не планируют. В следующем учебном году состоится набор на шесть специальностей, связанных с ИИ. Студенты при этом освоят не только применение нейросетей в цифровом пространстве, но и использование искусственного интеллекта в более классической деятельности – аграрной сфере.Обучать будущих специалистов будут актуальным навыкам. При разработке учебной программы учтен практический опыт одной из крымских диджитал-компаний, отметили в СевГУ.Частные разработкиНейросети уже сейчас используют во многих сферах, в том числе в сфере бизнеса, где искусственный интеллект играет там очень весомую роль.Благодаря нейросетям балансируется нагрузка на сотрудников, также с них снимаются дополнительные задачи, что крайне важно для развития и роста в предпринимательстве. Систему, созданную именно для этих целей, разработали в одной из компаний. По словам ее представителя Романа Носенко, модель эффективно справляется с поставленными перед ней задачами.Проекты на материкеРазвитие искусственного интеллекта в России идет "не по-детски", говорит руководитель образовательной программы "Искусственный интеллект" МИФИ Роман Душкин. Ведется работа сразу над несколькими масштабными моделями ИИ для общего пользования. Помимо них, в стране есть еще ряд успешных, но закрытых проектов. Их используют в важных для страны направлениях. Например, в транспорте и экономике.По качеству открытые российские модели сопоставимы с популярными зарубежными нейросетями. Их выходу на глобальный рынок, как считает специалист, препятствует геополитическая ситуация.Включаться в гонку искусственного интеллекта при этом России не нужно, так как эти "соревнования" играют на руку Западу, отметил Душкин. Однако в вакууме отечественные разработчики не находятся. По словам эксперта, они активно изучают и адаптируют решения китайских и западных нейросетей с открытым кодом. Заменит ли робот человекаМассовой безработицы из-за развития нейросетей не будет. Как объяснил Роман Душкин, научно-технический прогресс всегда менял рынок труда, поэтому и сейчас люди адаптируются к новшествам в работе. Подобные изменения естественны для человечества.Бояться, что какие-то профессии исчезнут, по мнению Душкина, не нужно, подобные "экзистенциальные страхи" мало чем оправданы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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