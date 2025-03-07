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Обострение в Сирии: МИД России сделал заявление

Обострение в Сирии: МИД России сделал заявление - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Обострение в Сирии: МИД России сделал заявление

МИД России призывает сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в стране, сделать все возможное для скорейшего... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T18:54

2025-03-07T18:54

2025-03-07T18:54

сирия

в мире

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. МИД России призывает сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в стране, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой в связи с обострением обстановки в арабской республике.В четверг в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями сопротивления, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Сообщается о большом числе убитых и раненых с обеих сторон. В ряде крупных городов страны, включая административные центры упомянутых губернаторств, введен комендантский час."В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации "на земле", сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения", - заявила Захарова.По словам дипломата, "в непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности".МИД России подтверждает "принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", подчеркнула Захарова.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИДСирия готова сохранить российские базы на своей территории - условиеВ Сирии провозгласили временного президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, новости