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В Кремле предупредили об ответе на милитаризацию ЕС - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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В Кремле предупредили об ответе на милитаризацию ЕС
В Кремле предупредили об ответе на милитаризацию ЕС - РИА Новости Крым, 07.03.2025
В Кремле предупредили об ответе на милитаризацию ЕС
Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T15:07
2025-03-07T15:07
дмитрий песков
новости
кремль
политика
европейский союз (ес)
европа
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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вот эта вот милитаризация (ЕС), она происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности", — сказал он, отвечая на вопрос о планах Евросоюза развивать ВПК.В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро для финансирования плана по перевооружению Европы. Лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе поддержали эту идею. Предполагается в течение четырех лет инвестировать в оборону, в том числе в вооружение Украины.Другие заявления представителя Кремля:"Достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления МакронаБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, новости, кремль, политика, европейский союз (ес), европа
В Кремле предупредили об ответе на милитаризацию ЕС

Песков: Россия может принять меры из-за милитаризации ЕС

15:07 07.03.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вот эта вот милитаризация (ЕС), она происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности", — сказал он, отвечая на вопрос о планах Евросоюза развивать ВПК.
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро для финансирования плана по перевооружению Европы. Лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе поддержали эту идею. Предполагается в течение четырех лет инвестировать в оборону, в том числе в вооружение Украины.
Другие заявления представителя Кремля:
  • ЕС сегодня позиционирует Россию как своего главного противника.
  • Москва пристально следит за милитаризацией и обсуждением развития оборонного сектора в Евросоюзе.
  • Тема милитаризации Европы диссонирует с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине.
  • В ходе возможного диалога по разоружению нельзя не учитывать европейские ядерные арсеналы.
  • Внимание к ним повысилось на фоне конфронтационных заявлений.
  • Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между Россией и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся.
  • Позицию Пекина по вопросам контроля за вооружениями еще предстоит узнать.
  • Удар по связанным с ВПК Украины энергообъектам не является ответом на предложения Макрона о частичном перемирии, это делается в рамках СВО.
  • Президент Владимир Путин говорил, что основой мирного договора могут стать Стамбульские соглашения, такие заявления Москва слышала и из Вашингтона:
"Достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы".
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Дмитрий ПесковНовостиКремльПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)Европа
 
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