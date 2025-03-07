https://crimea.ria.ru/20250307/v-kremle-predupredili-ob-otvete-na-militarizatsiyu-es-1144737685.html

В Кремле предупредили об ответе на милитаризацию ЕС

В Кремле предупредили об ответе на милитаризацию ЕС - РИА Новости Крым, 07.03.2025

В Кремле предупредили об ответе на милитаризацию ЕС

Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T15:07

2025-03-07T15:07

2025-03-07T15:07

дмитрий песков

новости

кремль

политика

европейский союз (ес)

европа

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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вот эта вот милитаризация (ЕС), она происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности", — сказал он, отвечая на вопрос о планах Евросоюза развивать ВПК.В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро для финансирования плана по перевооружению Европы. Лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе поддержали эту идею. Предполагается в течение четырех лет инвестировать в оборону, в том числе в вооружение Украины.Другие заявления представителя Кремля:"Достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления МакронаБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией

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дмитрий песков, новости, кремль, политика, европейский союз (ес), европа