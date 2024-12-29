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Бесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Бесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой
Бесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Бесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой
В зоопарках Крыма в новогодние каникулы предоставляют бесплатный вход для детей участников СВО с сопровождающими их родителями. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T18:45
2024-12-29T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В зоопарках Крыма в новогодние каникулы предоставляют бесплатный вход для детей участников СВО с сопровождающими их родителями. Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец сети зоопарков Виктор Жиленко.Проводят экскурсии для детей Деды Морозы со Снегурочками. Кроме того, для всех Морозов и их внучек, которые придут в качестве гостей, вход также бесплатный."В Алуште в "Галерею иллюзий" бесплатный вход для всех мальчиков-зайчиков, ну или деточек зайчиков. Так как мы пытаемся задобрить Новый год, который к нам идет", - дополнил Виктор Жиленко.В парке львов "Тайган" дети героев-участников специальной военной операции также смогут пройти бесплатно в сопровождении одного родителя, сообщается на официальном сайте. Для этого надо иметь с собой справку об участии в СВО отца или матери, а также свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность присутствующего родителя.В начале декабря прошлого года в селе Кизиловое Симферопольского района открылось Министерство новогодних дел Деда Мороза, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма. Навестив его, можно окунуться в приключенческую игру, встретиться со сказочными героями, вернуть к работе карамельный цех и сделать вкусные праздничные леденцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - экспертНовогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый годВерьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму
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крым, участники сво, виктор жиленко, олег зубков, алушта, евпатория, ялта, бахчисарай, новый год 2025
Бесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой

В Крыму дети участников СВО могут бесплатно посетить зоопарки

18:45 29.12.2024 (обновлено: 18:53 29.12.2024)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкдети Крым центр
дети Крым центр - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В зоопарках Крыма в новогодние каникулы предоставляют бесплатный вход для детей участников СВО с сопровождающими их родителями. Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец сети зоопарков Виктор Жиленко.
"Вход совершенно бесплатный в Бахчисарайский, Алуштинский и Евпаторийский парки миниатюр для детей и их родителей. При условии, что есть справка об участии в СВО, она берется на Госуслугах", - сказал он.
Проводят экскурсии для детей Деды Морозы со Снегурочками. Кроме того, для всех Морозов и их внучек, которые придут в качестве гостей, вход также бесплатный.
"В Алуште в "Галерею иллюзий" бесплатный вход для всех мальчиков-зайчиков, ну или деточек зайчиков. Так как мы пытаемся задобрить Новый год, который к нам идет", - дополнил Виктор Жиленко.
В парке львов "Тайган" дети героев-участников специальной военной операции также смогут пройти бесплатно в сопровождении одного родителя, сообщается на официальном сайте. Для этого надо иметь с собой справку об участии в СВО отца или матери, а также свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность присутствующего родителя.
В начале декабря прошлого года в селе Кизиловое Симферопольского района открылось Министерство новогодних дел Деда Мороза, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма. Навестив его, можно окунуться в приключенческую игру, встретиться со сказочными героями, вернуть к работе карамельный цех и сделать вкусные праздничные леденцы.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымУчастники СВОВиктор ЖиленкоОлег ЗубковАлуштаЕвпаторияЯлтаБахчисарайНовый год 2025
 
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