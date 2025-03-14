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Митридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Митридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит
Митридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Митридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит
На Митридатской лестнице в Керчи необходимо провести текущий ремонт некоторых очень малых участков, такие работы относятся к содержанию объекта культурного... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T07:45
2025-03-14T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На Митридатской лестнице в Керчи необходимо провести текущий ремонт некоторых очень малых участков, такие работы относятся к содержанию объекта культурного наследия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава подведомственной минкульту РК организации – дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока.По его словам, необходимые работы относятся к "содержанию объекта в целом".В марте 2025 года новый глава администрации Керчи Олег Каторгин заявил, что в ходе обследования Митридатской лестницы выявлены дефекты и объект ждет новый ремонт. Ранее, в феврале, прокуратура Крыма сообщила, что на ремонте Митридатских лестниц в Керчи украли 211 миллионов.Напомним, на выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц в 2016 году было выделено более 15 миллионов рублей. Позже сметная стоимость проекта превысила 1,1 миллиард. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, его заменили.В декабре 2020 года работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила недочетов. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года. Осмотр проводила Арина Новосельская, занимавшая на тот момент должность министра культуры Крыма.В феврале 2024 года прежний глава администрации города Святослав Брусаков сообщил, что отреставрированные три года назад Большая и Малая (Константиновская) лестницы в Керчи начали разрушаться и их содержание обойдется городу в 1,5 млн рублей.Большая и Малая Митридатские лестницы были построены в Керчи в XIX веке. Они пережили две реставрации. Первая прошла в 1980-х годах.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250208/u-lastochkinogo-gnezda-nachinaetsya-stroyka-budet-li-mesto-turistam-1143950451.html
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РИА Новости Крым
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керчь, новости крыма, крым, митридат, общество, городская среда
Митридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит

Митридатской лестнице требуется только текущий ремонт

07:45 14.03.2025
 
© РИА Новости КрымСнег в Керчи
Снег в Керчи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На Митридатской лестнице в Керчи необходимо провести текущий ремонт некоторых очень малых участков, такие работы относятся к содержанию объекта культурного наследия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава подведомственной минкульту РК организации – дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока.
"Это не так, что она требует ремонта. Что только все закончили, и сейчас опять нужны новые и новые работы. Это, скажем так, текущий ремонт некоторых очень малых участков", – сказал Сорока.
По его словам, необходимые работы относятся к "содержанию объекта в целом".
В марте 2025 года новый глава администрации Керчи Олег Каторгин заявил, что в ходе обследования Митридатской лестницы выявлены дефекты и объект ждет новый ремонт. Ранее, в феврале, прокуратура Крыма сообщила, что на ремонте Митридатских лестниц в Керчи украли 211 миллионов.
Напомним, на выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц в 2016 году было выделено более 15 миллионов рублей. Позже сметная стоимость проекта превысила 1,1 миллиард. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, его заменили.
В декабре 2020 года работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила недочетов. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года. Осмотр проводила Арина Новосельская, занимавшая на тот момент должность министра культуры Крыма.
В феврале 2024 года прежний глава администрации города Святослав Брусаков сообщил, что отреставрированные три года назад Большая и Малая (Константиновская) лестницы в Керчи начали разрушаться и их содержание обойдется городу в 1,5 млн рублей.
Большая и Малая Митридатские лестницы были построены в Керчи в XIX веке. Они пережили две реставрации. Первая прошла в 1980-х годах.
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