Рейтинг@Mail.ru
Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250312/kogda-zavershitsya-restavratsiya-khanskogo-dvortsa-v-krymu-1144858664.html
Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму
Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае будет завершена в этом году, ход работ еженедельно контролирует лично председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T12:51
2025-03-12T12:51
крым
сергей аксенов
"ханский дворец" в бахчисарае
бахчисарай
благоустройство
туризм
туризм в крыму
история
новости крыма
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144857591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a9e1e9994f500032ec0bc0ed2a327d88.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае будет завершена в этом году, ход работ еженедельно контролирует лично председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в ряде случаев работы останавливались по объективным причинам. Например, при раскопках обнаруживались различные артефакты, что требовало проведения дополнительных исследований. Однако имела место безответственность и недисциплинированность предыдущих подрядчиков, констатировал руководитель региона.Глава республики добавил, что Юрий Гоцанюк и его заместитель Николай Воробьев еженедельно выезжают на место и контролируют ход работ.Также под руководством муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева создан общественно-экспертный совет, который контролирует реставрационные работы и консультирует с точки зрения сохранения традиций и культуры крымскотатарского народа, чтобы дворец максимально соответствовал своему историческому виду.Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Комплекс Бахчисарайского дворца состоит из 16 объектов, реставрация десяти объектов завершена. В марте 2024 года председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года. Однако сроки завершения реставрационных работ в очередной раз отложили. По словам заместителя министра культуры Крыма Андрея Терещенко, это происходит, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордитсяКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуПерсидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае
крым
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144857591_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d38c796591b9160abcd65b558e02fe59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, "ханский дворец" в бахчисарае, бахчисарай, благоустройство, туризм, туризм в крыму, история, новости крыма, культура, искусство
Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму

Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае завершится в этом году – Аксенов

12:51 12.03.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае будет завершена в этом году, ход работ еженедельно контролирует лично председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"И сроки (реставрации дворца – ред.) корректировались, и уже третий по счету подрядчик работает. К сожалению, это один из вопросов, который требует ручного управления. В этом году работы закончат", - сказал он в эфире телеканала "Миллет".
По словам Аксенова, в ряде случаев работы останавливались по объективным причинам. Например, при раскопках обнаруживались различные артефакты, что требовало проведения дополнительных исследований. Однако имела место безответственность и недисциплинированность предыдущих подрядчиков, констатировал руководитель региона.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
Глава республики добавил, что Юрий Гоцанюк и его заместитель Николай Воробьев еженедельно выезжают на место и контролируют ход работ.
Также под руководством муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева создан общественно-экспертный совет, который контролирует реставрационные работы и консультирует с точки зрения сохранения традиций и культуры крымскотатарского народа, чтобы дворец максимально соответствовал своему историческому виду.
Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей.
Комплекс Бахчисарайского дворца состоит из 16 объектов, реставрация десяти объектов завершена. В марте 2024 года председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года. Однако сроки завершения реставрационных работ в очередной раз отложили.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
По словам заместителя министра культуры Крыма Андрея Терещенко, это происходит, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения.
Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордится
Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году
Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае
 
КрымСергей Аксенов"Ханский дворец" в БахчисараеБахчисарайБлагоустройствоТуризмТуризм в КрымуИсторияНовости КрымаКультураИскусство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Колоссальные потери Киева - ситуация на всех фронтах СВО
14:21Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ
13:5910 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления
13:56Еще два населенных пункта освободила армия России
13:46Каждый шестой клиент ВТБ в Крыму пользуется выездным сервисом
13:17ВСУ ударили по заводу в Курской области – погибли четыре сотрудника
13:16В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине
13:07В Севастополе поступили звонки о минировании школ, больниц и ТЦ
13:00Проект "Чистая классика – молодым талантам" стартует в Донбассе и Крыму
12:57Наступление армии России в Курской области - потери противника растут
12:51Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму
12:39США возобновили обмен разведданными с Украиной
12:31Еще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ
11:55Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма
11:44США возобновили поставки оружия Киеву через Польшу
11:30Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы
11:25Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов
10:57Переговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка Зеленского
10:53В Севастополе эвакуируют школу
10:46Без света 8 тысяч человек: массовое отключение в Саках
Лента новостейМолния