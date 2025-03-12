https://crimea.ria.ru/20250312/kogda-zavershitsya-restavratsiya-khanskogo-dvortsa-v-krymu-1144858664.html

Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму

Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму

Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае будет завершена в этом году, ход работ еженедельно контролирует лично председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T12:51

2025-03-12T12:51

2025-03-12T12:51

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"ханский дворец" в бахчисарае

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае будет завершена в этом году, ход работ еженедельно контролирует лично председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в ряде случаев работы останавливались по объективным причинам. Например, при раскопках обнаруживались различные артефакты, что требовало проведения дополнительных исследований. Однако имела место безответственность и недисциплинированность предыдущих подрядчиков, констатировал руководитель региона.Глава республики добавил, что Юрий Гоцанюк и его заместитель Николай Воробьев еженедельно выезжают на место и контролируют ход работ.Также под руководством муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева создан общественно-экспертный совет, который контролирует реставрационные работы и консультирует с точки зрения сохранения традиций и культуры крымскотатарского народа, чтобы дворец максимально соответствовал своему историческому виду.Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Комплекс Бахчисарайского дворца состоит из 16 объектов, реставрация десяти объектов завершена. В марте 2024 года председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года. Однако сроки завершения реставрационных работ в очередной раз отложили. По словам заместителя министра культуры Крыма Андрея Терещенко, это происходит, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордитсяКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуПерсидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае

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