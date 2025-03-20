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Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта
Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта
В четверг в Крыму сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.03.2025
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погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
феодосия
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ялта
алушта
судак
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +6...+8 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +8...+10.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+2 градуса, днем столбики термометров покажут +6...+10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, ялта, алушта, судак, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма
Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта

Погода в Крыму 20 марта

00:01 20.03.2025
 
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, в горах -6…-8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +6...+8 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +8...+10.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+2 градуса, днем столбики термометров покажут +6...+10.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
ПогодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольФеодосияЕвпаторияЯлтаАлуштаСудакКрымский гидрометцентрКрымНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта
00:00Какой сегодня праздник: 20 марта
23:17Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек
22:45Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день
22:29Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом
21:36Трамп сделал Зеленскому предложение
21:3223 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма
21:14В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей
20:54Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе
20:37Напряженная обстановка - в белгородском приграничье вводят особые меры
20:32В Ялте проснулись клещи
20:27От крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров
20:23Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ
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