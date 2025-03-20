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Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта
Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта
В четверг в Крыму сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T00:01
2025-03-20T00:01
2025-03-20T00:01
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севастополь
феодосия
евпатория
ялта
алушта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +6...+8 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +8...+10.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+2 градуса, днем столбики термометров покажут +6...+10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта
Погода в Крыму 20 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, в горах -6…-8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +6...+8 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +8...+10.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+2 градуса, днем столбики термометров покажут +6...+10.
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