https://crimea.ria.ru/20250320/kakikh-syurprizov-zhdat-ot-pogody-v-krymu-20-marta-1145063883.html

Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта

Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта

В четверг в Крыму сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T00:01

2025-03-20T00:01

2025-03-20T00:01

погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

ялта

алушта

судак

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143783447_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_f6d4c83283c0f792793003b70c8caa42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +6...+8 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +8...+10.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+2 градуса, днем столбики термометров покажут +6...+10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

ялта

алушта

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, ялта, алушта, судак, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма