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Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму - Цеков
Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму - Цеков - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму - Цеков
Глава киевского режима Владимир Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму в попытке обмануть жителей Украины и европейских стран. Об этом завил первый... РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T08:32
2025-03-21T08:32
2025-03-21T08:32
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму в попытке обмануть жителей Украины и европейских стран. Об этом завил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, пишет РИА Новости.Он также подчеркнул, что Крым начал развиваться только после воссоединения с Россией, за последние 11 лет на полуострове произошли большие позитивные перемены.Глава киевского режима Зеленский ранее на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Глава киевского режима также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах республики были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Зеленского. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет превратить Крым в международный курортПризнание Крыма и новых регионов: как договорятся Путин и ТрампАксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
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сергей цеков, мнения, политика, владимир зеленский, крым, новости крыма
Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму - Цеков
Слова Зеленского о Крыме являются циничной ложью - Цеков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму в попытке обмануть жителей Украины и европейских стран. Об этом завил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, пишет РИА Новости.
"Зеленский публично, нагло и цинично врет, пытаясь обмануть, прежде всего, граждан Украины и европейцев. Но уверен, придет время, украинцы и население западных стран поймут, какой лживый, никчемный и ничтожный человек был во главе Украины", - цитирует Цекова агентство.
Он также подчеркнул, что Крым начал развиваться только после воссоединения с Россией, за последние 11 лет на полуострове произошли большие позитивные перемены.
"Уверен, что это выступление Зеленского вызовет негодование и возмущение у всех крымчан", - считает Цеков.
Глава киевского режима Зеленский ранее на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Глава киевского режима также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".
Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах республики были размещены 2,4 миллиона туристов
, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Зеленского. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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